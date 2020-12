Winninghausen

Die Feuerwehr Winninghausen hat am Sonntagnachmittag einen Hund aus einem Abflussrohr geholt. Er und ein anderer Hund waren ihrem Herrchen beim Gassi gehen in der Feldmark ausgebüxt und in einem Graben am Karl-Blume-Weg in das Kanalrohr gekrochen. Während der andere Vierbeiner ruckzuck wieder draußen war, traute sich der zweite nicht wieder alleine raus. Ohne große Probleme, so Ortsbrandmeister Henning Schünhof, habe man ihn befreien können.

Die Feuerwehrleute machten das verschlammte Rohr ein bisschen sauber und lockten den Hund mit einem Leckerli, das sie ihm auf einer Schaufel hinhielten. Das genügte, damit er irgendwann von alleine wieder aus dem Rohr herauskroch – wohlauf und unverletzt.

Von Jennifer Krebs