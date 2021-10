Winninghausen

Die Feuerwehr Winninghausen möchte sich zukünftig nicht nur – wie bisher üblich – per Sirene alarmieren lassen und hat für ihre Mitglieder eine Smartphone-App angeschafft, die neue Wege der Alarmierung und Übungsverwaltung bietet.

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Winninghausen halten nach eigenen Angaben die Alarmierung per Sirene für veraltet. Ein großer Nachteil sei die Tatsache, dass auf akustischem Wege nur Einsatzkräfte alarmiert werden könnten, die vor Ort seien. Funkmeldeempfänger könne die Feuerwehr ebenfalls nicht nutzen. Daher haben sich die Retter entschieden, eine Mobile-App anzuschaffen, die eine zusätzliche Alarmierungsmöglichkeit bietet und darüber hinaus den Alarmierten die Möglichkeit gibt, ihre Teilnahme am Einsatz zu bestätigen oder abzusagen. Nach Angaben der Winninghäuser Feuerwehr nutzten die Kollegen in Groß Munzel diese App seit Längerem erfolgreich.

Mithilfe der App könne zudem auch die Übungsorganisation erfolgen. Mitglieder bestätigten ihre Teilnahme, was für die leitenden Personen hilfreich sei. Die Anschaffungs- wie auch die laufenden Lizenzkosten muss die Feuerwehr selbst übernehmen. Der Betrieb Computer Technik Barsinghausen hat im Zuge der Anschaffung der App Teile der notwendigen technischen Ausstattung gespendet.

Von Mirko Haendel