Die Barsinghäuser Stadtfeuerwehr gibt zum bevorstehenden Weihnachtsfest Tipps, wie sich Unfälle und Brände – vor allem durch allzu leichtsinnigen Umgang mit Kerzen – verhindern lassen. „Es zeigt sich immer wieder, dass sehr viele Menschen sorglos mit dem Thema umgehen“, sagt Feuerwehrsprecher Henk Bison. Die 17 Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet stünden auch während der Feiertage bereit, um Menschen in Not zu helfen, betont Bison. „Wenn sich alle Einwohner an die Tipps halten, sollte es keine ungeplanten Hausbesuche durch die Feuerwehr geben müssen.“

Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt brennen gelassen werden, empfiehlt die Feuerwehr. Das gelte insbesondere dann, wenn Kinder oder Haustiere dabei seien. „Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins.“ Streichhölzer und Feuerzeuge sollten stets an einem kindersicheren Ort aufbewahrt werden, auch wenn diese häufiger als sonst verwendet würden und deshalb griffbereit sein sollten. „Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie etwa Geschenkpapier oder Vorhängen auf“, heißt es in der Liste der Ratschläge weiter. Auch Orte mit starker Zugluft seien nicht geeignet. Zudem gehörten Kerzen stets in eine standfeste, nicht brennbare Halterung.

Löschmittel sollten bereit stehen

Kerzen am Weihnachtsbaum sollten laut Feuerwehr stets von oben nach unten entzündet und in umgekehrter Reihenfolge wieder gelöscht werden. „Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und am Weihnachtsbaum rechtzeitig, bevor sie heruntergebrannt sind“, empfiehlt die Feuerwehr. Tannengrün trockne mit der Zeit aus und werde zur Brandgefahr.

Wer echte Kerzen an seinem Weihnachtsbaum verwende, sollte nach Einschätzung der Brandexperten am besten Löschmittel wie Wassereimer, Feuerlöscher oder Feuerlöschspray in Reichweite haben. Elektrische Lichterketten sollten stets ein Prüfsiegel tragen, das den VDE-Bestimmungen entspreche.

Rauchmelder können Leben retten

„Wenn es brennt, versuchen Sie nur dann die Flammen zu löschen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist“, rät die Feuerwehr. Ansonsten sollten Betroffene möglichst die Tür zum Brandraum schließen, gemeinsam mit allen anwesenden Personen die Wohnung verlassen und sofort die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmieren.

Die Feuerwehr empfiehlt dringend, Rauchwarnmelder in der Wohnung einzusetzen, wie sie inzwischen bei Neubauten in allen Bundesländern Pflicht seien. „Diese verringern das Risiko der unbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtzeitig Alarm geben.“ Die kleinen Lebensretter gebe es günstig im Fachhandel. Weitere Informationen dazu sind im Internet auf der Seite rauchmelder-lebensretter.de zu finden.

