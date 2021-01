Hohenbostel

Die Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbostel mussten am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr an den Eichenweg in Hohenbostel ausrücken, weil dort eine Gasflasche brennen sollte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich das schnell. In der Garage des Einfamilienhauses fanden sie eine Gasflasche, deren Anschlussschlauch brannte.

Ein Atemschutztrupp drehte sofort das Flaschenventil zu, brachte den Behälter ins Freie und kühlte ihn mit Wasser. Nachdem die Garage noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert worden war, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Von Lisa Malecha