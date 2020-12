Hohenbostel/Winninghausen

Aus noch ungeklärten Gründen ist am späten Sonntagabend ein an der Heerstraße in Winninghausen geparktes Auto in Brand geraten. Zeugen alarmierten gegen 23 Uhr die Feuerwehr. Die Regionsleitstelle beorderte die Ortsfeuerwehren Hohenbostel und Winninghausen zum Brandort. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen abgestellten Fiat, in dessen Motorraum ein Feuer ausgebrochen war.

Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz und Wasser aus dem Hohenbosteler Tanklöschfahrzeug gelöscht. Die Feuerwehrleute klemmten die Batterie des Fahrzeugs ab. Nach Abschluss der Löscharbeiten leuchtete die Ortsfeuerwehr Winninghausen die Einsatzstelle noch für die Ermittlungen der Polizei aus.

Feuerwehrleute löschen den im Motorraum entstandenen Brand eines geparkten Autos in Winninghausen. Quelle: Feuerwehr Winninghausen

Insgesamt waren 26 Feuerwehrleute im Einsatz, die letzten konnten gegen 1 Uhr morgens wieder einrücken.

Von Andreas Kannegießer