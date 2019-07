Barsinghausen

Die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen ist am Sonnabendvormittag gegen 10.30 Uhr wegen eines Wasserschadens in einem Wohnhaus am Friedensplatz alarmiert worden. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass das im Keller stehende Wasser nicht – wie angegeben – aus einem geplatzten Heizungsrohr ausgelaufen war, sondern eine Abwasserleitung verstopft war. Die Feuerwehr zog zum Spülen des Rohrleitungsnetzes vor dem Gebäude Experten des Barsinghäuser Stadtentwässerungsbetriebes hinzu. Auch das brachte allerdings keinen Erfolg, weil sich die Verstopfung offenbar in dem Wohnhaus befand. Zusätzlich musste deshalb ein Notdienst zur Rohrreinigung anrücken, dem es schließlich gelang, die Verstopfung zu beseitigen. Weil es sich bei dem Wasser im Keller nicht um Fäkalienwasser handelte, legte die Feuerwehr den Keller trocken. Einsatzende war gegen 12.45 Uhr.

Von Andreas Kannegießer