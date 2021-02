Barsinghausen

Sicherheitscheck in der Fußgängerzone: Einsatzkräfte der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen haben am Donnerstag mithilfe der Drehleiter die Erreichbarkeit oberer Hausetagen und Balkone überprüft, um in Notfällen schnell reagieren und die Bewohner in Sicherheit bringen zu können.

Dabei steuerte Gruppenführer Markus Fedderke die Drehleiter vom Regiestuhl auf dem Einsatzfahrzeug. Quelle: Frank Hermann

„Während des Stadtfestes und bei anderen Aktionen in der Barsinghäuser Innenstadt stehen viele Buden und Verkaufsstände in der Marktstraße. Dadurch dürfen aber die Rettungswege an Engpässen nicht versperrt werden“, erläuterte der stellvertretende Ortsbrandmeister Philipp Lattmann.

Daher teste die Feuerwehr in Absprache mit dem Bau- und dem Ordnungsamt der Stadt Barsinghausen, wie und wo die Drehleiter jederzeit die mehrgeschossigen Häuser in der Fußgängerzone erreichen könne. Bereits vor mehreren Jahren habe es solch eine Sicherheitsüberprüfung gegeben, nun sei der Praxistest aktualisiert worden. Dabei steuerte Gruppenführer Markus Fedderke die Drehleiter vom Regiestuhl auf dem Einsatzfahrzeug, während sich der stellvertretende Zugführer Markus Blanke im Korb an der Spitze der Drehleiter in die Höhe hieven ließ.

Von Frank Hermann