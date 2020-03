Hohenbostel

Die Feuerwehren Winninghausen und Hohenbostel haben einen Menschen aus einem verqualmten Haus gerettet. Ein Schwelbrand in der Garage des Mehrparteienhauses in Hohenbostel hatte schon weite Teile des Kellers und des Treppenraums verraucht, bevor die Feuerwehren eintrafen. Die Einsatzkräfte belüfteten das Treppenhaus mit einem Drucklüfter und brachten die Person, die sich noch in ihrer Wohnung im Obergeschoss aufhielt, in Sicherheit.

In der Garage brennt’s

In der Doppelgarage war offenbar – zunächst unbemerkt – ein Brand ausgebrochen und hatte die gesamte Einrichtung in Mitleidenschaft gezogen. „Durch die starke Rauchentwicklung hatte schließlich ein Rauchwarnmelder im Keller ausgelöst“, teilte Hohenbostels Feuerwehrsprecher Leonard Menzel mit. Da das Feuer schon weitgehend erloschen war, führte ein Trupp unter Atemschutz nur noch Nachlöscharbeiten durch und verhinderte so eine Ausbreitung des Brandes.

Nachdem das Gebäude im Anschluss mit einem speziellen Messgerät auf eine Schadstoffbelastung geprüft wurde, konnten alle Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück.

Mehr aktuelle Meldungen der Polizei und Feuerwehr aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Jennifer Krebs