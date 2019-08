Egestorf

Ein überfluteter Keller hat am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte aus Egestorf waren gegen 21.40 Uhr alarmiert worden. Eine kleine Gruppe erkundete die Situation in dem Haus an der Stoppstraße. Dort sollte im Keller das Wasser rund 15 Zentimeter hoch stehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Wasserventile bereits abgestellt.

Einsatzleiter Sven Sörenhagen stellte einen Defekt an der Heizungsanlage fest und rief Verstärkung. Die Feuerwehrkräfte saugten das Wasser mit einem Öl-Wasser-Sauger auf. Bis 22.40 Uhr waren 19 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Von Lisa Malecha