Barsinghausens neuer Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) hat seine Ehrenämter im Feuerwehrdienst mittlerweile abgegeben – sowohl als stellvertretender Stadtbrandmeister als auch als Ortsbrandmeister in Winninghausen. Auf einer Dienstversammlung wollen die Kommandospitzen aus allen 17 Ortsfeuerwehren der Deisterstadt am Freitag, 16. Februar, einen neuen Stellvertreter in die Leitung der Stadtfeuerwehr wählen. Und die Winninghäuser Feuerwehr wählt Anfang März einen neuen Ortsbrandmeister.

Wahl am 19. Februar

Zwei Bewerber haben im Vorfeld der Versammlung am Freitag ihr Interesse angemeldet, sich zur Wahl für das Amt des stellvertretenden Stadtbrandmeisters stellen zu wollen. Darauf weist der zweite stellvertretende Stadtbrandmeister Sascha Krause hin. Ob dann tatsächlich zwei oder gar mehrere Kandidaten ins Wahlrennen gehen, „das müssen wir erst noch abwarten“, sagt Krause.

In Zeiten der Corona-Pandemie hält die Stadtfeuerwehr den Teilnehmerkreis an der Stellvertreterwahl möglichst gering. Lediglich die wahlberechtigten Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter kommen zusammen, um einen Nachfolger für Henning Schünhof zu bestimmen. Der Rat der Stadt Barsinghausen muss in einer seiner nächsten Sitzungen diese Wahl noch bestätigen und den neuen Stadtbrandmeistervize ernennen.

Wegen der Corona-Krise haben die 17 Ortsfeuerwehren aus der Stadt Barsinghausen in diesem Jahr auf ihre üblichen Hauptversammlung verzichten müssen. Auch andere Zusammenkünfte und regelmäßige Treffen, von Kinder- und Jugendfeuerwehr über Alters- und Ehrenabteilung bis zu den Feuerwehrmusikern, fallen aus Gründen des Infektionsschutzes aus.

Vier Feuerwehren wählen

Dennoch müssen die Stadt Barsinghausen als Dienstherr und die Feuerwehren einige Formalien einhalten – und planen für Anfang März kurze Versammlung mit geringer Personenzahl für diejenigen Feuerwehren, die laut Satzung in diesem Jahr einen Ortsbrandmeister oder Stellvertreter wählen müssen. Dazu gehören die Ortsfeuerwehren aus Großgoltern, Holtensen, Kirchdorf und Winninghausen.

Ursprünglich war auch für die Eckerder Feuerwehr eine Wahlversammlung geplant, aber die Altersregelung ermögliche laut Krause dem dortigen Feuerwehrchef Jörg Linne, die volle sechsjährige Amtszeit zu absolvieren. Daher sei eine vorzeitige Neuwahl nicht erforderlich.

Einladungen zu den Versammlungen der vier Feuerwehren Großgoltern, Holtensen, Kirchdorf und Winninghausen erhalten lediglich die wahlberechtigten Einsatzkräfte sowie laut Ordnungsamt die „absolut notwendigen Vertreter aus Feuerwehrführung und Verwaltung“. Die Feuerwehr müsse zu jeder Zeit einsatzbereit sein, „sodass gerade der Personenkreis der Ehrenamtlichen nicht unnötig einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden kann“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.

