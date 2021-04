Barsinghausen

Die Jugendabteilung in der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr hat den Übungsbetrieb für ihren Nachwuchs auf die Beschränkungen während der Corona-Pandemie ausgerichtet. Die Jugendfeuerwehr veranstalte nun seit über einem Monat Onlineübungsdienste, berichtet Feuerwehrsprecher Björn-Sören Geestmann.

Die Onlinedienste bestehen laut Geestmann zum einen aus Präsentationen, in denen den Kindern und Jugendlichen theoretische Aspekte des Brandschutzes nahegebracht werden. Darüber hinaus sind ohne persönliche Kontakte aber auch aufwendige Praxisdienste möglich. Dazu seien den jungen Brandbekämpfern zum Beispiel verschiedenste technische Geräte nach Hause gebracht worden, die während der einstündigen Dienste erklärt werden mussten.

Fahrzeugkunde im Livestream

„Auch Knotenseile wurden verteilt, um gemeinsam vor dem Bildschirm das Können aufzufrischen“, berichtet Geestmann. Zum Thema Fahrzeugkunde sei das Löschfahrzeug LF20 in einem Livestream vorgeführt worden. Die Feuerwehr betont, dass sämtliche Dienste und Vorbereitungen so ausgeführt worden seien, dass sie den aktuellen Corona-Regeln entsprechen.

Zu Ostern haben Jugendwart Marcel Pfadler und seine Stellvertreterin Jasmin Köllenberger für eine besondere Überraschung bei ihren Schützlingen gesorgt: Sie brachten allen Kindern persönlich einen kleinen Ostergruß vorbei.

Die Onlineübungsdienste finden in regelmäßigen Abständen statt und dauern jeweils etwa eine Stunde. Weitere interessierte Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 16 Jahren sind jederzeit willkommen. Sie können sich per E-Mail an die Adresse jugendfeuerwehr@ortsfeuerwehr-barsinghausen.de melden.

Von Andreas Kannegießer