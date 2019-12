Hohenbostel

Auch in Zeiten der digitalen Medienschwemme hat ein spannendes Theaterstück mit kostümierten Handpuppen bei Kindern immer noch nichts von seiner Faszination eingebüßt. Dafür hat am Dienstagmorgen in der Wilhelm-Busch-Grundschule in Hohenbostel ein Gastspiel des Figurentheaters „Die Roten Finger“ aus Hannover einen eindrucksvollen Beweis geliefert.

Der Puppenspieler Bernd Linde hatte sich und das Figurentheater zu Beginn der Aufführung gerade einmal bei den Grundschülern kurz vorgestellt – da stand schon lautes und gemeinsames Mitsingen auf dem Programm. „Es lebe der König“, hallte es gleich zu Beginn der Aufführung durch die Sporthalle. Dem jungen Publikum hatte Linde damit gleich zum Auftakt eine wichtige Botschaft überbracht: Bei diesem Theaterstück ist auch Mitmachen angesagt.

Die Kinder verfolgen in der Sporthalle die Geschichte des Figurentheaters. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Schulleiterin Martina Engel lächelte angesichts der guten Laune unter den 140 Jungen und Mädchen im Publikum zufrieden. Sie hatte das Figurentheater aus Hannover nicht nur mit Unterstützung des Fördervereins engagiert. Engel hatte auch das Stück aus dem Repertoire der Einrichtung ausgesucht. „Ich kannte das Figurentheater aus meiner Zeit an der Grundschule in Ronnenberg und habe versucht, eine Geschichte auszuwählen, die allen verschiedenen Altersstufen gerecht wird“, sagte Engel am Rande der Aufführung.

Die von dem Puppenspieler als Alleinunterhalter vorgetragene Mittelaltergeschichte über das spannende Leben in einer Königsburg – Thronbesteigung und Lieder zum Mitsingen inbegriffen – erfüllte zweifelsohne die Erwartungen. Das war spätestens beim Auftritt der ersten handgeführten Puppen am lauten Lachen der Kinder deutlich geworden.

Die Schulleiterin hatte sich das auch genau so gewünscht: „Die Kinder sollen in der Vorweihnachtszeit eine ganz besondere Stimmung und etwas Abwechslung vom Unterricht erleben“, sagte Engel. Mit ihrer Entscheidung zeigte sie sich auch angesichts des Ablaufs der Aufführung zufrieden. Der Puppenspieler sei morgens um 8 Uhr mit einem Kleintransporter und dem gesamten Material für das Stück angereist. Anschließend habe er auch allein die Bühne aufgebaut, zeigte sich Engel beeindruckt.

