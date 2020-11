Barsinghausen

An der KGS Goetheschule besteht in der Corona-Krise, wie an anderen Schulen auch, eine allgemeine Maskenpflicht zum Schutz vor Covid-19-Infektionen. Schüler und Kollegium müssen sich eigenständig um ihren persönlichen Mund-Nase-Schutz kümmern. Allerdings hält die Schule mehrere Ersatzmasken bereit, die bei Bedarf zum Selbstkostenpreis abgegeben werden. Die Firma Deister Electronic aus Barsinghausen hat dem KGS-Förderverein jetzt 500 weiße Stoffmasken für den Reservebestand der Goetheschule spendiert.

Ein großer Bedarf

Bei rund 950 Schülern benötigt die KGS nach Angaben von Schulleiter René Ehrhardt stets mehrere Ersatzmasken. „Es kommt immer wieder vor, dass der Mund-Nase-Schutz reißt oder wegen einer Verschmutzung nicht mehr brauchbar ist. Und manchmal werden die Masken schlichtweg vergessen oder gehen unterwegs verloren“, erläutert der Rektor und spricht von einem „nicht unerheblichen Verbrauch“.

Für jede Ersatzmaske muss die Schule bislang einen Stückpreis von 2 Euro verlangen, um die Selbstkosten zu decken. Dank einer Spende der Barsinghäuser Firma Deister Electronic, die 500 Stoffmasken zur Verfügung stellt, kann die Schule jetzt im Notfall auch kostenfreie Exemplare abgeben. „Davon profitieren vor allem die Familien und Elternhäuser, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind“, sagt Ehrhardt.

Anja Franke von Deister Electronic überreichte die Spende am Donnerstag an Katrin Poese, erste Vorsitzende des KGS-Fördervereins. Der Verein werde die Gratis-Alltagsmasken für den Einsatz im Unterrichtsalltag der Goetheschule zur Verfügung stellen, kündigte Poese an.

Hilfe in Corona-Zeiten

Auf Initiative von Firmenchef Anatoli Stobbe hat Deister Electronic laut Anja Franke mittlerweile bereits mehr als 2000 solcher Alltagsmasken an Schulen und Kindertagesstätten zwischen Bad Nenndorf und Hannover verschenkt. „Wir halten es für wichtig, solche Hilfe in diesen schwierigen Corona-Zeiten zu leisten“, betonte Franke.

Voraussichtlich noch bis Dienstag, 1. Dezember, unterrichtet die KGS Goetheschule im sogenannten Szenario B: Je eine Hälfte der Klassen und Lerngruppen besucht den Präsenzunterricht in der Schule, während die andere Hälfte zu Hause lernt. Dieser zeitlich befristete Wechselunterricht gilt an der KGS, nachdem zwei Fünftklässler positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren.

„Bislang läuft das Szenario B hier sehr reibungslos. An den Schulen ist es fast schon zur Normalität geworden, zwischen den verschiedenen Szenarien hin und her zu springen“, sagte René Ehrhardt.

Von Frank Hermann