Großgoltern

Große Erleichterung bei allen Beteiligten: Am vergangenen Freitagabend sind die seit Längerem erwarteten Kinder und Betreuer aus einem evakuierten Kinderhaus der südukrainischen Stadt Odessa in Barsinghausen körperlich unversehrt eingetroffen. Zwei Reisebusse brachten die 49 Kinder und ihre zehn Betreuerinnen und Betreuer zum Rittergut in Großgoltern, wo sie unter Applaus von zahlreichen Mitgliedern der Hoffnungsgemeinde aus Kirchdorf in Empfang genommen wurden.

Seit mehr als 20 Jahren pflegt die Hoffnungsgemeinde enge Beziehungen zu der Grace Church aus Odessa und den von ihnen betreuten Kindern. Schon wenige Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei den Verantwortlichen keine andere Wahl geblieben, als die Kinder aus der umkämpften Schwarzmeerstadt zu evakuieren, sagte Pastor Roland Bunde von der Hoffnungsgemeinde.

Über Kovel und Ruptawa an den Deister

Die Gruppe reiste zunächst mit dem Zug über Barsinghausens Partnerstadt Kovel durch Polen nach Ruptawa an der polnisch-tschechischen Grenze. Dort kamen die Geflüchteten in einem christlichen Zentrum unter.

Laut Bunde organisierte die Hoffnungsgemeinde in der Zwischenzeit die weitere Reise der Gruppe und suchte nach einer Unterkunft in Barsinghausen. Als die Familie von Alten anbot, die Kinder bis Mitte April kostenlos auf dem Rittergut unterzubringen, trat am Donnerstag vergangener Woche eine achtköpfige Gruppe aus Kirchdorf die Reise an, um die Geflüchteten abzuholen.

Für die Verpflegung am ersten Wochenende in Großgoltern sorgte die Freiwillige Feuerwehr Großgoltern mit Eintopf und Würstchen. Die Bäckerei Hünerberg lieferte Brötchen und Berliner. „Die Hilfsbereitschaft, die wir erlebt haben, war überwältigend“, resümierte Pastor Bunde.

Onlineunterricht aus der Heimat

In den nächsten Tagen sollen die Kinder zunächst zur Ruhe kommen. Aus der Heimat in Odessa bekommen sie Onlineunterricht, erklärte Bunde. Das Mitarbeiterteam der Hoffnungsgemeinde betreut die Geflüchteten weiterhin. „Wie es nach der Zeit auf dem Rittergut weitergeht, wissen wir heute noch nicht“, sagte Bunde.

Für alle Fragen rund um die Betreuung der Gruppe, hat die Hoffnungsgemeinde mit hoffnung.ukraine@gmail.com eine Mail-Adresse eingerichtet. Auf der Internetseite der Gemeinde unter www.hoffnungsgemeinde.com findet sich zudem die Verbindung zu einem Spendenkonto – der Verwendungszweck lautet „Flüchtlingshilfe Ukraine“.