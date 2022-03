Kirchdorf

Der Krieg in der Ukraine erreicht jetzt auch die Schwarzmeerstadt Odessa im Süden des Landes. „Dort hat sich die Situation sehr zugespitzt“, sagt Horst Petersmann von der Evangelisch-Freikirchlichen Hoffnungsgemeinde, die seit 21 Jahren ein Kinderhaus für Waisen in Odessa unterstützt. Zum Schutz der Bewohner und Mitarbeiter muss das Haus laut Petersmann evakuiert werden. Sicherheitskräfte sollen die bis zu 60 Kinder und Jugendlichen nach Polen in Sicherheit bringen.

Die Hoffnungsgemeinde steht in Kontakt mit Pastor Igor Bandura von der befreundeten Baptistengemeinde Blagodatj (Gnade) in Odessa, unter deren Trägerschaft das Kinderhaus steht. „Uns wurde berichtet, dass eine Bombe oder Granate nur etwa 100 Meter neben dem Haus eingeschlagen ist. Die Lage ist dramatisch“, betont Petersmann.

Per Zug zunächst nach Kovel

Mit einem Zug sollen die Kinder und Jugendlichen im Alter von drei bis 18 Jahren zunächst nach Kovel gelangen und anschließend aus Barsinghausens Partnerstadt weiter in Richtung Polen fahren. Der genaue Ablauf stehe wohl noch nicht fest, vermutet Petersmann.

Erst vor wenigen Monaten hat Pastor Igor Bandura, der 1999 zu den Mitbegründern des Heimes für Straßenkinder gehörte,bei einem gemeinsamen Besuch mit seiner Ehefrau Anna in Barsinghausen über die damalige Situation des sozialen Projektes berichtet. Mittlerweile hat Anna Bandura die Kriegsregion verlassen und Zuflucht in der Hoffnungsgemeinde gefunden.

Für Sonntag, 6. März, plant die Hoffnungsgemeinde einen Solidaritäts- und Fürbitte-Gottesdienst. Dieser Gottesdienst beginnt um 11 Uhr im Gemeindezentrum an der Einsteinstraße. Außerdem wird der Gottesdienst online auf Youtube unter dem Stichwort „Hoffnungsgemeinde Barsinghausen“ zu sehen sein. Die Gemeinde will über die Situation in der Ukraine und speziell in Odessa berichten sowie über eigene Hilfsangebote sprechen.

Von Frank Hermann