Wichtringhausen

Die ersten Flüchtlinge aus Kovel in der Ukraine finden Zuflucht in der Partnerstadt Barsinghausen: Peter und Halina haben mit Schwiegertochter Tatjana sowie mit den beiden Enkelkindern Petro (11) und Solomia (10) ihre Heimat aus Angst vor dem Krieg verlassen. Ihre drei Söhne im Alter von 33 bis 41 Jahren mussten die Eltern zurücklassen: „Sie wollen ihr Land verteidigen“, sagt Halina.

„Bringt euch in Sicherheit“

Zuvor brachten die Söhne ihre Familienangehörigen dazu, die Flucht nach Barsinghausen anzutreten. „Bringt euch in Sicherheit, haben sie gesagt“, berichtet Peter mit Tränen in den Augen. Täglich telefonieren sie miteinander und hoffen inständig, sich bald wiedersehen zu können.

Nun mit wenigen Anziehsachen im Gepäck machten sich Großeltern, Schwiegertochter und Enkelkinder am Sonnabend im Auto auf den Weg zu Freunden nach Wichtringhausen. Drei Tage waren sie unterwegs auf der rund 1600 Kilometer langen Strecke von Kovel bis an den Deister. Zuflucht finden sie bei Wilfried Schaper und dessen Bruder Hans-Heinrich.

Seit 30 Jahren befreundet

„Wir kennen uns seit 30 Jahren. Peter und Halina waren schon oft unsere Gäste. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Familie hier aufnehmen. Das sind ganz liebenswürdige Menschen “, betont Wilfried Schaper.

Beim Gedanken an den Krieg in ihrer Heimat müssen die Großeltern tief durchatmen. „Wir haben nicht geglaubt, dass es soweit kommt. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber die Angst vor dem Krieg hat uns hierher getrieben“, sagt Halina auf Ukrainisch. Lilli Bischoff, erste Vorsitzende des Vereins Kinderhilfe Ukraine und eng befreundet mit vielen Menschen in Kovel, übersetzt ins Deutsche.

Solomia feiert ihren 10. Geburtstag in der Fremde

Für die beiden Kinder sei es besonders schwierig, ihre Heimat zu verlassen und in ein fremdes Land zu fliehen. „Sie vermissen ihr vertraute Umgebung und ihre engsten Freunde, die in der Ukraine zurückbleiben“, erläutert die Großmutter. Der kleine Petro habe sogar bei seinem Vater bleiben wollen. „Aber das ging ja leider nicht“. Und dessen jüngere Schwester Solomia kann sich über ihren 10. Geburtstag am Dienstag, kurz nach der Ankunft in Wichtringhausen, auch nicht freuen – so weit weg von Zuhause.

Zuletzt haben die Kinder in der Ukraine viel durchmachen müssen. Ständig Alarm, ständig in den Schutzkeller laufen, ständig die Ungewissheit vor dem, was noch kommt. „Sie zucken immer zusammen, wenn sie Sirenengeheul hören“, sagt Peter.

Mittlerweile ziehen von Tag zu Tag mehr Flüchtlinge durch Kovel in der Westukraine – auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze. „Die Menschen in unserer Partnerstadt haben Angst um ihr Leben. Vor einer Woche habe ich so eine dramatische Situation nicht für möglich gehalten“, erklärt Lilli Bischoff, die regelmäßig Telefonkontakt zu ihren Freunden und Bekannten in Kovel hält.

Spenden für Hilfsaktion

Zudem organisiert sie mit dem Verein Kinderhilfe Ukraine die Evakuierung von 50 Kindern aus Kovel, die am Wochenende mit dem Bus in Barsinghausen ankommen. Dank einer großen Hilfsbereitschaft stehen ausreichend Gastfamilien für die Jungen und Mädchen zur Verfügung. Zur Finanzierung der Hilfsaktion (allein der Bustransfer kostet rund 4.000 Euro) bittet der Verein um Geldspenden auf das Konto DE21 2519 0001 0328 2503 20 bei der Hannoverschen Volksbank.

Von Frank Hermann