Kirchdorf

In seinem kleinen Zimmer im Wohnheim an der Max-Planck-Straße sitzt Edin Kastrati vor dem Notebook und lädt seine Hausaufgaben aus dem Internet herunter. Er besucht die Berufsbildenden Schulen Springe (BBS) und will sich zum Bautechniker ausbilden lassen. Allerdings fällt der Präsenzunterricht derzeit wegen Corona aus und Edin muss allein zu Hause die Schulaufgaben erledigen – online. Der 21-Jährige hat Glück, denn er darf einen mobilen Router für den Internetzugang nutzen. Den einzigen Router für das gesamte Wohnheim. Ohne dieses kleine Geräte wäre der BBS-Schüler vom Unterricht ausgeschlossen.

Deutschkurse online

Drei bis fünf Stunden lang arbeitet Edin, der als Geflüchteter aus Montenegro seit drei Jahren im Wohnheim lebt, an seinen Lernaufgaben. Nicht nur für seine schulische Ausbildung zum Bautechniker, sondern auch für den deutschen Sprachunterricht. „Diese Deutschkurse gibt es im Moment auch nur online. Außerdem machen wir Videokonferenzen mit dem Lehrer“, sagt der junge Mann.

Horizonte-Vorsitzender Frank Roth zeigt den mobilen Internet-Router für die Testphase im Wohnheim Max-Planck-Straße. Quelle: Frank Hermann

Seine Hausaufgaben und Übungsaufträge erhält er per E-Mail. Und die Arbeitsergenbnisse muss er ebenfalls in digitaler Version über den Internetzugang an die Schule oder an den Deutschlehrer abgeben. Außer dem mobilen Router nutzt Edin auch sein Handy mit einem zusätzlichen Datenvolumen für rund 50 Euro jeden Monat, um damit zusätzlich einen kleinen Internethotspot aufzubauen.

Aber das Volumen sei immer ganz schnell aufgebraucht: „Denn ich muss richtig viel lernen“. Und 50 Euro jeden Monat zusätzlich für Datenvolumen ausgeben – das könne er sich auf Dauer nicht leisten.

Mobiler Router hilft

Daher sei er froh, den mobilen Router für sein digitales Lernen zu Hause nutzen zu dürfen. Der Verein Horizionte aus Großgoltern hat dieses Router probeweise vor wenigen Monaten für die Heimbewohner an der Max-Planck-Straße zur Verfügung gestellt. „Weil die Flüchtlingsheime immer noch keinen Internetanschluss haben. Schüler aus den Flüchtlingsfamilien in diesen Heimen erleiden erhebliche Lernnachteile, weil sie entweder gar nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten am Digitalunterricht teilnehmen können“, sagt Frank Roth, Horizonte-Vorsitzender und Grünen-Ratsherr im Stadtrat

Der mobile Testrouter, der momentan für Edin Kastrati den Internetzugang sicherstellt, sei mit einem unbegrenzten Datenvolumen für monatlich 30 Euro ausgestattet. Gegen ein geringes Entgelt könnten sich die Heimbewohner laut Roth den Router wechselweise ausleihen – und somit die Kosten schnell ausgleichen. Zudem könnte der kabellose Internetzugang auch bei Deutschkursen im Gruppenraum für mehrere Teilnehmer gleichzeitig zum Einsatz kommen.

Wohnheime ausrüsten

„Auf jeden Fall sehen wir die Dringlichkeit, möglichst schnell die Wohnheime für Geflüchtete mit Internetzugängen auszurüsten“, sagt Roth. Denn der Zugang zum Internet bedeute ganz besonders in den Zeiten von Corona auch Zugang zu Bildung.

Von Frank Hermann