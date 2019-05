Barsinghausen

Wenn alle Stricke reißen und die Betreuung eines Kindes oder eines hilfebedürftigen Angehörigen plötzlich ausfällt, dann können Barsinghäuser Familien ab sofort die Fluxx-Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. Innerhalb von 90 Minuten vermittelt Fluxx, ein gemeinsames Projekt von Region und Stadt Hannover, qualifiziertes Personal in den Haushalt der Familie – um kurzfristige Betreuungslücken schnell und verlässlich zu schließen.

„Fluxx hilft zum Beispiel bei Unfall, Krankheit, unvorhergesehenen Überstunden am Arbeitsplatz oder anderen Engpässen in der Familie. In solchen Situationen stehen die Eltern zumeist hilflos vor der Frage, wie sie spontan einen Betreuungsersatz für ihre Kinder oder Angehörigen organisieren sollen“, erläutert Projektleiterin Sabine Schrader vom Jugendamt der Stadt Hannover.

Lösungen bietet das im Herbst 2016 gegründete Fluxx-Projekt: Aus einem Pool von derzeit 43 ehrenamtlichen Helfern, die laut Schrader alle über pädagogische und pflegerische Kenntnisse verfügen, erhalten Familien schnell Unterstützung. Voraussetzungen seien eine persönliche Beratung unter der Notfall-Telefonnummer (0511) 16832110 sowie eine akute Ausnahmesituation innerhalb der Familie.

Eine weitere Voraussetzung: Die Familien müssen in einer Fluxx-Mitgliedskommune wohnen oder in einem Betrieb arbeiten, der eine Kooperation mit Fluxx vereinbart hat. Als sechste Kommune in der Region Hannover gehört jetzt auch Barsinghausen diesem Projekt für Notfallbetreuung an. „Eine tolle Initiative, von der nun auch Familien aus unserer Stadt profitieren können“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann.

Barsinghausen zahlt für die Mitgliedschaft einen Jahresbeitrag von 3200 Euro – bemessen an der Anzahl der Kinder im Alter bis zu zehn Jahren. Jede Betreuungsstunde kostet 5 Euro. Dieser Beitrag reduziert sich auf 3 Euro, wenn ein Elternteil oder Angehöriger zusätzlich in einem Fluxx-Partnerbetrieb beschäftigt ist.

Zu den ehrenamtlichen Fluxx-Betreuerinnen, die eine Aufwandsentschädigung für ihre Tätigkeit erhalten, gehört auch Ilona Hein aus Kirchdorf. Die ausgebildete Gerontopsychiaterin war beruflich in der Altenpflege tätig und engagiert sich seit rund zwei Jahren im Fluxx-Projekt. „Ich bin froh, dass es jetzt auch hier in der Stadt Barsinghausen losgeht“, betont Hein, die sich auf ihre ersten Notfall-Einsätze in der Deisterstadt freut.

Die Fluxx-Telefonnummer lautet (0511) 16832110 und ist rund um die Uhr erreichbar. Von 6 bis 21 Uhr beantworten Fachkräfte die Fragen zu einem Betreuungsnotfall.

Von Frank Hermann