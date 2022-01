Hannover/Barsinghausen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann errichtet im Rahmen der digitalpolitischen Agenda des Landes Niedersachsen 14 Digital-Hubs im Land. Eines davon kommt nach einer Mitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban in die Region Hannover. Als Basis dieses Hubs wird das von der Firma Vision Lasertechnik aus Barsinghausen initiierte „Cobot-Experimentallabor“ dienen, das sich bei der Bewerbung gegen mehr als 30 Bewerber durchsetzen konnte.

Knotenpunkte für digitale Innovation

Mit den Digital-Hubs will das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung digitale Innovationen in Niedersachsen fördern und somit langfristig die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft stärken. Die Hubs – auf deutsch „Knotenpunkte“ – sollen zu Zentren der digitalen Innovation werden und Unternehmer, Gründer und Forscher miteinander vernetzen, die dann in Kooperation digitale Lösungen für Dienstleistung, Handel und Produktion entwickeln

Cobots machen Produktion effizienter

Als Cobots werden kollaborierende Roboter bezeichnet, die als neue Technologie in kleinen und mittleren Unternehmen eingesetzt werden können. Sie unterstützen Produktions- und Montageprozesse, die für Menschen eine besondere Belastung darstellen. Fachkräfte können so in den Unternehmen auf anderen, weniger belastenden Stellen eingesetzt werden. Die Produktion wird effizienter und die Unternehmen sind so in der Lage, dem Wettbewerbsdruck besser standzuhalten.

Wirtschaftspreis für Vision 2017

Mithilfe des Forschungsprojekts, dem das Cobot-Experimentallabor als Basis dient, soll der Einsatz im betrieblichen Alltag erprobt und kleinen Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Kuban, der die Firma Vision Lasertechnik im Sommer gemeinsam mit der Bundesdigitalministerin Dorothee Bär besuchte, freut sich über die Unterstützung des Landes: „Es ist eine große Auszeichnung für die Firma und ganz Barsinghausen, dass es gelungen ist, eines der Digital-Hubs in die Region zu holen.“

Bereits im Jahr 2017 wurde Vision Lasertechnik für sein Digitalisierungsprojekt „SmartFactory“ ausgezeichnet und gewann damals den Niedersächsischen Wirtschaftspreis.

Von Mirko Haendel