Barsinghausen

Noch ist diese Übergabe nur symbolisch fürs Foto – doch bald werden die Schülerinnen und Schüler diese schweren Boxen dauerhaft behalten können. Katrin Poese, Vorsitzende des Fördervereins der KGS Goetheschule Barsinghausen, brachte zwölf Spielekisten mit in die Schule an der Goethestraße. Die Schüler der Klasse „5 Bühne“ – so lautet der offizielle und an das künstlerische Profil angepasste Name der Klasse – durften sich die Kisten und deren Inhalt schon mal ganz aus der Nähe ansehen. „Ich nehme den Fußball in die Hand“, sagt Mats.

Bälle, Schläger, Karten und Gemeinschaftsspiele – es ist das ganze Gedeck vorhanden, um die Freizeit – und vor allem die Pause – im Schulalltag abwechslungsreich gestalten zu können. Spender der zwölf Spielekisten ist der Förderverein der KGS. Alle sechs Klassen der Jahrgänge fünf und sechs erhalten jeweils für zwei Jahre eine Box. Jede Box hat einen Wert von 120 Euro.

Mehr Möglichkeiten bei Regenpausen vorhanden

„Es ist ganz toll, dass jetzt jede Klasse eine solch hervorragende Ausstattung hat“, sagt Schulleiter René Ehrhardt. Noch könnten die Schüler zwar das Außengelände gut nutzen und sich dort viel bewegen. „Aber wenn es bald wegen der Witterung wieder mehr Regenpausen gibt, dann haben die Schüler dank der Spielekisten verschiedene Möglichkeiten – und dadurch Abwechslung und Unterhaltung.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Poese ist die Spende eine Selbstverständlichkeit. „Wir arbeiten gut mit der Schule zusammen. Die Verantwortlichen können sich immer an uns wenden, wenn sie Hilfe oder Unterstützung für Projekte brauchen.“ Und davon profitieren vor allem die Kinder, die in der Corona-Zeit schon genug leiden müssen. Im Vorjahr verteilte der Verein 500 Stoffmasken, die er von einer Firma erhalten hatte.

KGS hat Angebot der Sozialarbeit erweitert

Bleibt nur die Frage zu klären: Wann bekommen die Schulklassen, und damit auch die „5 Bühne“, endgültig ihre Spielekiste, um diese in ihren Klassenräumen verwalten zu können? Antwort: ganz bald. Die Schulsozialarbeiter Sarah Reinecke und Oliver Stemme werden in Kürze alle Klassen abklappern und die Geschenke vorbeibringen.

Was René Ehrhardt in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen ist: Mit Reinecke hat die KGS seit dem 1. Juni eine zweite Stelle besetzt und damit das Sozialarbeitangebot erweitert. „Für eine Schule mit 1000 Schülern ist das auch angemessen“, sagt der Schulleiter. Was Ehrhardt gern ebenso herausstellen möchte: Die Stelle von Reinecke stammt nicht aus Landesmitteln. „Wir haben dafür selbst gesorgt – aus der sogenannten Lehrerstunden-Budgetierung.“

Von Stephan Hartung