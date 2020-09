Barsinghausen

Am 1. November wird in Barsinghausen ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt und das Forum für Politik und Kultur will allen Bewerbern vorher die Möglichkeit geben, sich den Bewohnern in einer öffentlichen Veranstaltung vorzustellen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 6. Oktober, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Zechensaal.

„Wähler sollen sich selbst ein Bild machen“

Fünf Kandidaten treten um die Nachfolge von Noch-Bürgermeister Marc Lahmann an: Henning Schünhof ( SPD), Nadin Quest (Grüne), Roland Zieseniß ( CDU), Alfons Holtgreve (UWG) und Wolfgang Pardey (parteilos). „In unserer Veranstaltung können die Bürgermeisterkandidaten ihre Absichten und Konzepte vorstellen, erläutern und diskutieren“, kündigt der Sprecher des Forums, Jörg Vandreier, an. Die Wähler, so Vandreier, sollen sich dann selbst ein Bild machen können. Die Leiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums, Silvia Bethe, moderiert den Abend.

Anmelden: Platzzahl ist begrenzt

Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, entweder per E-Mail an forumfuerpolitikundkultur@gmail.com oder telefonisch bei Jörg Vandreier unter (05105) 1896. Die Veranstaltung ist auf 100 Personen begrenzt. Bei der Anmeldung müssen Name, Adresse und Telefonnummer angegeben werden, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Beim Betreten des Zechensaals und auch beim Gang zur Toilette muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, am Platz kann darauf verzichtet werden.

Von Jennifer Krebs