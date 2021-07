Barsinghausen

Mit einer Fotoausstellung machen die Fotogruppe Barsinghausen und die Deister-Freilichtbühne gemeinsam auf die bevorstehenden Premieren auf der Freilichtbühne aufmerksam. Dazu verwandelt sich die gesamte Barsinghäuser Fußgängerzone in eine Fotogalerie: Die Bühne und die Fotogruppe präsentieren 14 großformatige Szenenfotos in Schaufenstern in der Marktstraße, weitere sechs sind in der Schalterhalle der Barsinghäuser Stadtsparkasse zu sehen.

Die Freilichtbühne und die Fotogruppe arbeiten seit Jahren gut zusammen. Die Fotofreunde nutzen die Generalproben auf der Bühne stets für einen internen Fotowettbewerb. Eine Jury kürt dabei die schönsten Fotos, die das Ensemble der Freilichtbühne in Aktion zeigen. Die Bilder werden später am Technikhaus der Bühne aufgehängt, sodass sich auch die Theaterbesucher daran erfreuen können.

Wettbewerb auch in diesem Jahr

Auch die jetzt im Zuge der Ausstellung präsentierten Bilder sind in den vergangenen Jahren im Rahmen dieser Fotowettbewerbe entstanden. „Das hat uns immer viel Freude bereitet“, sagt Albert Hansen, der sowohl bei der Fotogruppe als auch bei der Freilichtbühne aktiv ist. Auch in diesem Jahr solle es den Wettbewerb wieder geben, kündigt Fotogruppensprecher Werner Fritz an. „Sieben bis acht Leute wollen teilnehmen.“

Am kommenden Sonnabend, 10. Juli, beginnt um 16.30 Uhr auf der Freilichtbühne die Premiere des Stücks „Die Wawuschels“. Die Mitglieder der Freilichtbühne freuen sich nach der ausgefallenen Saison 2020, nach langer Pause nun endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. „Wir hatten eine lange Unsicherheit, und plötzlich geht es los“, sagt der stellvertretende Bühnenvorsitzende Malte Großestrangmann. „Wir sind glücklich, dass wir auf diese Weise Präsenz bekommen.“

Die Fotos in den Schaufenstern sollen bis Ende August zu sehen sein. Die Bilder in der Sparkasse blieben nicht ganz so lange stehen, weil weitere Ausstellungen in der Schalterhalle geplant seien, berichtet Sparkassensprecher Martin Wildhagen.

Von Andreas Kannegießer