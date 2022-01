Barsinghausen

SPD, CDU, Grüne, FDP und Aktiv für Barsinghausen (AFB) wollen sich der Kundgebung des Bündnisses „Barsinghausen ist bunt“ am Montag, 24. Januar, anschließen. Das bekräftigen die Ratsfraktionen in einer gemeinsam herausgegebenen Pressemitteilung und rufen dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen.

„Hier wird manipulativ Stimmung gemacht“

„Wir wenden uns gegen die herbeigeredete Spaltung der Gesellschaft – vor allem auch von politischen Strömungen, die manipulativ und mit falschen Meldungen Stimmung machen“, heißt es in der Pressemitteilung. In Barsinghausen hatten Funktionäre der AfD erste Kundgebungen der Corona-„Spaziergänger“ angemeldet und waren dort auch als Ordner aufgetreten. Deshalb sei es geboten, sich von den Organisatoren der sogenannten „Spaziergänge“ zu distanzieren, finden SPD, CDU, Grüne, FDP und AFB.

Fraktionen befürworten Corona-Maßnahmen

Die Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie werden von den Fraktionen unterstützt, vor allem auch unter dem Aspekt der Entlastung des Gesundheitssystems – auch wenn absehbar sei, dass die Omikron-Variante nicht zu extremen Belastungen führen werde, wie Erfahrungen in Nachbarländern zeigten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kundgebung auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz

Mit seiner Kundgebung am Montag, 24. Januar, will das Bündnis „Barsinghausen ist bunt“ alle Interessierten einladen, sich öffentlichkeitswirksam gegen die sogenannten „Montags-Spaziergänge“ zu positionieren. Unter dem Motto „Wir sind die Mehrheit – Barsinghausen solidarisch mit Betroffenen, Gesundheitspersonal, Wissenschaft und Politik“ soll mit der Aktion ein Zeichen der Gemeinschaft gesetzt werden. Los geht es um 18.30 Uhr in der Innenstadt auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz vor der Klosterkirche.

Von Jennifer Krebs