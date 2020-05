Barsinghausen

Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen für die Städtepartnerschaft zwischen Barsinghausen und Mont-Saint-Aignan in Frankreich offenbar darauf gehofft, dass die traditionelle Himmelfahrtsbegegnung zwischen Bürgern beider Städte doch noch wie in jedem Jahr stattfinden könne. In diesem Jahr wäre Mont-Saint-Aignan an der Reihe gewesen, das Treffen auszurichten. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: „Die französischen Partner haben die Teilnahme an der Himmelfahrtsbegegnung schweren Herzens abgesagt“, teilt Stephan Täger, Vorstandsmitglied des Barsinghäuser Europavereins mit. Die Ausgangssperre in Frankreich sei zwar am 11. Mai schrittweise aufgehoben worden. Es bestehe jedoch weiterhin die Aufforderung an ältere Menschen, zu Hause zu bleiben, selbst wenn die Ausgangssperre nicht mehr bestehe.

„Da die Mehrheit der französischen Teilnehmer fortgeschrittenen Alters ist, hat der Europaverein in Mont-Saint-Aignan mit großem Bedauern entschieden, dass es vernünftiger sei, die Himmelfahrtsbegegnung in diesem Jahr abzusagen“, berichtet Täger. Die französischen Partner hätten den Wunsch übermittelt, „dass der Austausch zwischen unseren beiden Städten nicht unter dieser Pandemie leidet“ und den Barsinghäusern alles Gute und Gesundheit gewünscht.

„Auch in Deutschland hätte sich trotz der Lockerungen eine solche Begegnung schwierig gestaltet“, sagt Täger. Größere Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit seien weiterhin nicht erlaubt – und es sei auch nicht absehbar, wann dies wieder der Fall sein werde. Der Europaverein beabsichtigt nun, die ausgefallene Begegnung auf Himmelfahrt 2021 zu verschieben.

