Barsinghausen

Die Frauenberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Marktstraße in Barsinghausen verzeichnet einen steigenden Bedarf von Frauen nach Unterstützung. In den ersten Monaten dieses Jahres haben deutlich mehr Frauen die Hilfsangebote in Anspruch genommen als im Vorjahreszeitraum, berichtet die AWO.

„Im ersten Quartal waren 24 Frauen erstmals bei uns, und wir haben insgesamt 68 Beratungen durchgeführt“, sagt Frauenberaterin Anne Vogt. Im gesamten Jahr 2020 seien 38 Frauen in insgesamt 121 Gesprächen beraten worden. Die von der AWO-Region Hannover organisierte Beratungsstelle in der Barsinghäuser Fußgängerzone hatte im Januar 2020 eröffnet. Kurz danach begann die Corona-Pandemie, die zu Einschränkungen bei den Kontaktmöglichkeiten führte. Der Beratungsbedarf sei dennoch konstant hoch gewesen in den Monaten der Pandemie, sagt Vogt. Aus diesem Grund wird sie jeden Mittwoch von einer Mitarbeiterin der AWO-Koordinierungs- und Beratungsstelle gegen Häusliche Gewalt in Hannover unterstützt.

Corona-Pandemie verstärkt Probleme

Die Probleme der Rat suchenden Frauen seien vielfältig, erläutert Vogt. „Durch die Corona-Pandemie haben sich Entwicklungen wie familiäre oder berufliche Überforderungen verstärkt.“ Zu den häufigen Themen gehörten nach den Worten der Beraterin Trennung, Scheidung und häusliche Gewalt. So sei beispielsweise eine Frau in die Beratungsstelle gekommen, die seit Jahren unter der psychischen Gewalt ihres Mannes litt. „Er beleidigte und beschimpfte sie ständig, machte ihr Vorwürfe und gab ihr für alles die Schuld. Außerdem kontrollierte er sie und verbot ihr den Kontakt zu ihrer Familie und Freunden“, berichtet Vogt.

Als Folge sei die Frau psychisch erkrankt. In der Beratung habe sie über alles sprechen können, und sie sei bestärkt worden, was ihr Erleichterung gebracht habe. Außerdem erhielt sie eine Rechtsberatung zum Thema Scheidung und bekam das Angebot, an einer Scheidungsgesprächsgruppe teilzunehmen. Vogt unterstützte sie bei der Suche nach einer Wohnung und beim Umgang mit den Behörden. „Jetzt kann sie wieder ein eigenständiges Leben ohne Gewalt führen. Das ist ein toller Erfolg“, betont Vogt.

Einsamkeit als Motiv

Auch Einsamkeit sei ein häufiges Motiv, warum sich Frauen in den vergangenen Monaten an die Beratungsstelle gewandt haben. Eine Frau habe sich, vermittelt durch ihren Arzt, Hilfe gesucht, weil sie in der Corona-Zeit keinerlei Kontakte hatte und alles ausgefallen war, was ihr Spaß machte. Die Folge war eine Depression. „Wir haben gemeinsam nach Möglichkeiten und Tätigkeiten gesucht, die ihr Freude bereiten. Das hat gut geklappt“, so Vogt. Außerdem hat die Beraterin der Betroffenen einen Einkaufsdienst organisiert, sie bei Behördenangelegenheiten unterstützt und bei der Suche nach Selbsthilfegruppen geholfen.

Die Frauenberatungsstelle der AWO steht allen Frauen offen. Die Beratungen sind vertraulich, anonym und kostenfrei. Auch Angehörige, Nachbarn und Fachkräfte können die Beratung in Anspruch nehmen. „Wir kooperieren mit den regionalen Facheinrichtungen und der Gleichstellungsbeauftragten vor Ort und vermitteln auch weitergehende Hilfsangebote“, betont Vogt.

Rechtsberatung einmal im Monat

Die Frauenberatungsstelle wird von der Stadt Barsinghausen und der Region Hannover finanziell gefördert. Erreichbar ist sie dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 11 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12.30 Uhr, außerdem nach Vereinbarung unter Telefon (0 51 05) 6 61 35 50. An jedem letzten Montag im Monat gibt es außerdem eine kostenlose Rechtsberatung. Die Barsinghäuser Rechtsanwältin Angelika Schwarz berät Frauen, die noch nicht rechtlich vertreten werden, zu allen familienrechtlichen Aspekten. Zur Rechtsberatung ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.

Von Andreas Kannegießer