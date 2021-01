Barsinghausen

Die AWO-Frauenberatungsstelle in der Barsinghäuser Marktstraße hat ein Jahr nach dem Start ein positives Zwischenfazit gezogen. Die Einrichtung werde gut angenommen, berichteten Beraterin Anne Vogt und AWO-Fachbereichsleiterin Ute Vesper in der jüngsten Sitzung des Barsinghäuser Finanzausschusses. Die Expertinnen sehen durchaus Bedarf für noch mehr Beratungsangebot und würden die Barsinghäuser Einrichtung gerne an jedem Werktag öffnen. Voraussetzung dafür sei allerdings eine Erhöhung der Zuschüsse für die Beratungseinrichtung.

Die Barsinghäuser Frauenberatungsstelle wird bisher zu gleichen Teilen von der Region Hannover und der Stadt Barsinghausen finanziert. Die Arbeiterwohlfahrt in der Region Hannover hat die Trägerschaft für die Anlaufstelle übernommen. Die Beratungsstelle sei im Januar 2020 „fröhlich und guter Dinge“ gestartet, sagte Vesper. „Dann sind wir aber sofort in die Corona-Pandemie hineingepurzelt.“ Trotz der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Pandemie werde die Einrichtung aber gut angenommen.

Viele Frauen sind Gewaltopfer

Vogt hat nach eigenen Angaben im ersten Jahr 38 Frauen beraten und mit diesen 27 telefonische und 88 persönliche Gespräche geführt. „Wir unterstützen Frauen bei beruflichen, familiären und persönlichen Problemen“, betonte die Beraterin. Neuestes Angebot der Beratungsstelle ist eine monatliche Rechtsberatung, die von einer Barsinghäuser Rechtsanwältin wahrgenommen wird.

24 der von ihr beratenen Frauen seien von Gewalt betroffen, berichtete Vogt. „Die Dunkelziffer bei Gewalt gegen Frauen ist sehr hoch.“ Bis auf zwei Frauen hätten sich alle selbst an die Beratungsstelle gewandt. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen erschwerten die Beratungsarbeit. Telefonische Beratungen würden weniger in Anspruch genommen und seien für manche Betroffene ein Problem.

Mehr Personaleinsatz möglich

Vogt ist derzeit mit einer halben Stelle mit 19,25 Wochenstunden bei der AWO angestellt. Das reicht für drei Beratungstage in der Woche. Die Beratungsstelle an der Marktstraße 33 ist bisher dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 11 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet, außerdem nach Absprache. „Wir könnten den Personaleinsatz erhöhen“, sagte die bei der AWO für den Bereich Frauen verantwortliche Fachbereichsleiterin Vesper. Dazu seien aber zusätzliche Finanzierungszusagen notwendig. „Wir hoffen, dass wir weitere Zuschüsse vom Land Niedersachsen erhalten können“, berichtete Vesper.

Perspektivisch plant die Frauenberatungsstelle nach den Worten von Vogt weitere Angebote neben der Beratungsarbeit. Vorgesehen seien unter anderem die Gründung einer regelmäßigen Scheidungsgruppe und eine Vortragsveranstaltung zum Thema Resilienz, also psychischer Widerstandskraft etwa gegen Stress und Depressionen.

Unterstützung bekommt die Frauenberatungsstelle von der Barsinghäuser Gleichstellungsbeauftragten Susanne Brandts, die ebenfalls auf die Bedeutung des Angebots hinwies. Laut Brandts ist es wichtig, die Beratungsstelle noch bekannter zu machen. „Wir überlegen, wie wir die Öffentlichkeitsarbeit weiter betreiben“, sagte sie.

Von Andreas Kannegießer