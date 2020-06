Großgoltern

Normalerweise würden sich an einem sonnigen Tag im Juni bei Temperaturen wie in den vergangenen Tagen bis zu 1000 Menschen im Freibad Goltern aufhalten. Derzeit sei die Wiese jedoch vergleichsweise leer, die Schlangen kurz, die Einnahmen bescheiden, berichtet Schwimmmeisterin Antje Berkenkamp. Ohne die Zuschüsse der Stadt wäre es schwierig, das privat betriebene Freibad durch die Krise zu bringen.

Selbst am sommerlichen Freitag kamen 450 Besucher ins Bad. Maximal dürften momentan 600 Gäste das Gelände betreten, doch viele seien noch zurückhaltend, würden sich nicht recht trauen, vermutet Berkenkamp. Doch die Schwimmmeisterin bleibt gelassen: „Ich weiß von einem Kollegen aus Gehrden, dass dort die Höchstzahl schon erreicht wurde. Das passiert hier bestimmt auch.“

Höhere Personalkosten

Mehr Gäste im Bad zu haben wäre wünschenswert, sagt Berkenkamp. Mit den Corona-Beschränkungen und Hygieneregeln seien auch die Ausgaben gestiegen. „Wir müssen zum Beispiel eine extra Reinigungskraft bezahlen, die regelmäßig die Sanitäranlagen putzt.“

Andererseits berichtet Berkenkamp, dass ihr die Vorstellung des Einlassstopps auch ein wenig Sorge bereite. Wenn die Höchstzahl an Besuchern erreicht werde und die Menschen dann nach einer halben Stunde in der Warteschlange nicht das Gelände betreten dürften, komme mit Sicherheit Unmut auf. In anderen Freibädern sei das schon vorgekommen, weiß Berkenkamp. „Die Leute sind nicht immer einsichtig und zum Teil werden sie sogar ausfallend.“

Kinder müssen an Regeln erinnert werden

Der Ärger der Leute mache sich schon jetzt hin und wieder bemerkbar, wenn die Schwimmmeister die Besucher etwa auf Abstands- oder Hygieneregeln hinweisen müssen. Wobei der Großteil sich daran halten würde. „In der Regel funktioniert das ganz gut“, räumt Berkenkamp ein. Schwierig ist es allerdings, darauf zu achten, dass Kinder sich an die Regeln halten. „Die vergessen beim Spielen dann ganz schnell mal, dass sie Abstand halten sollen.“

Um dem vorzubeugen wurden das Volleyballfeld und der Fußballkäfig mit Flatterband abgesperrt sind. Auch die Duschen und Umkleiden sind im Goltener Freibad nach wie vor geschlossen – und junge Besucher unter zehn Jahren dürfen momentan nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen, der dann auch darauf zu achten hätte dass sich das Kind an die Regeln hält, sagt Berkenkamp.

All diese Regeln führten zwar an mancher Stelle zu Unmut, doch die meisten Reaktionen seien „human“, findet sie. Die Schwimmmeisterin bleibt optimistisch.

