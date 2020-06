Großgoltern

Leopold und Fynn konnten es kaum erwarten, endlich das Freibadgelände an der Hauptstraße zu betreten. Als die Kasse am Freitag um 15 Uhr zum Start in die neue Saison öffnete, wagten sich die beiden Zehnjährigen kurz darauf als erste Badegäste ins 17,5 Grad Celsius kühle Wasser. „Das Wetter mit vielen Wolken und wenig Sonne ist mir egal. Ich wollte endlich mal wieder in einem Freibad schwimmen“, sagte Leopold, der wie Fynn aus Berlin kommt und zu Besuch in Winninghausen ist.

Besucherzahlen begrenzt

Als Folge der Corona-Krise hat der private Freibadverein den Saisonbeginn um drei Wochen verschieben und etliche Hygieneregeln für den Badebetrieb erarbeiten müssen. Dazu gehören eine Begrenzung der Besucherzahlen, um den Mindestabstand einhalten zu können, zudem gesperrte Umkleiden, Duschen und Spielbereiche auf dem Außengelände.

Anzeige

Ben (links) und Ole bereiten sich auf die ersten Schwimmzüge in der neue Badesaison vor. Quelle: Frank Hermann

Weitere HAZ+ Artikel

Von diesen Einschränkungen haben sich Ben und Ole aus Nordgoltern am Eröffnungstag ebenfalls nicht abhalten lassen. Sie besuchten das Freibad für ihre ersten Sprünge ins Schwimmerbecken. „Jetzt geht es endlich wieder los. Im Sommer bin ich nahezu jeden Tag hier“, betonte der 14-jährige Ben.

Rolf Hennies, Vorsitzender des privaten Betreibervereins, springt in das 17,5 Grad Celsius kühle Wasser. Quelle: Frank Hermann

Das Freibad Goltern öffnet montags bis freitags jeweils von 15 bis 20 Uhr sowie an den Wochenenden von 11 bis 20 Uhr. Frühschwimmen ist ab Montag, 15. Juni, werktags von 6 bis 8 Uhr möglich. Der Eintritt kostet unverändert 1,50 Euro für Kinder ab vier Jahren und Jugendliche sowie 3,50 Euro für Erwachsene. Dauerkarten werden in der Corona-Saison 2020 nicht entwertet, behalten aber ihre Gültigkeit.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann