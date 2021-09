Großgoltern

Es ist der vielleicht letzte Tag des Jahres, der für einen Besuch im Freibad Goltern geeignet ist. Viele Badegäste nutzen die spätsommerlichen Sonnenstrahlen und ziehen ihre Bahnen – oder, wenn es jüngere Besucher sind, nutzen die Rutsche. Sven Grube blickt über das Gelände und wirkt zufrieden. „Wir hatten Corona und zudem keinen richtigen Sommer im Juli und August – dafür ist es okay“, sagt der leitende Schwimmmeister und bilanziert damit die Saison 2021. „Mehr geht natürlich immer, wir sind aber mit einem blauen Auge davongekommen.“

Öffnung verschoben

Insgesamt nutzten 14.000 Besucher das Freibad, das zunächst im Mai an Himmelfahrt öffnen sollte. Wegen schlechten Wetters, vielleicht im Nachhinein ein Vorgeschmack auf die Sommermonate, verschob sich der Termin aber auf den 4. Juni. „Wir haben damit die Zahlen aus dem Vorjahr erreicht“, sagt Grube.

Mit in der Statistik erfasst sind auch die rund 3500 Kinder und Jugendlichen, die auf dem direkt anschließenden Gelände während der sechs Ferienwochen an den Outdoorsporttagen der Stadtjugendpflege teilgenommen haben. Im Teilnehmerpreis inbegriffen war für sie auch die Eintrittskarte für das Freibad. „Mit der Jugendpflege war das eine tolle Zusammenarbeit“, sagt Grube, dem auch ein Dankeschön an alle Mitarbeiter, ehrenamtlichen Helfer, Badegäste, Sponsoren und Firmen wichtig zu betonen ist.

Sven Grube (links) und Ingo Maier gehen zusammen die Bilanz der Freibadsaison durch. Quelle: Stephan Hartung

Einlassstopp nach 45 Minuten

Auch mit der Stadt Barsinghausen und dem Gesundheitsamt der Region sei die Abstimmung gut gewesen, sagt Kassierer Ingo Maier. Die Vorgabe war, dass 600 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände sein durften. „Als Mitte Juni die heißen Tage waren, haben wir nach 45 Minuten Einlassstopp gemacht. Die Schlange hat draußen bis zum Supermarkt gereicht“, sagt Maier und erinnert sich, „dass die Leute geduldig stundenlang gewartet haben, bis sie ins Freibad konnten. Über den kompletten Tag gesehen waren im Juni dann oft 900 Leute hier.“

Die üblichen Hygienemaßnahmen galten auch im Freibad Goltern. So waren beispielsweise die Duschen gesperrt. „Das hat bestimmt viele Leute von einem Besuch abgehalten – vor allem die Frühschwimmer, die erst bei uns ihre Bahnen ziehen und dann direkt zur Arbeit fahren wollen“, sagt Maier, der insgesamt 88 Frühschwimmer erfasst hat. „Etwa 25 davon waren regelmäßig da.“

Saisonabschluss mit Hunden

Das Freibad ist ab Montag, 13. September, geschlossen. Der Sonntag ist damit der letzte Öffnungstag in diesem Jahr. „Davon gehen wir bei der aktuellen Wettervorhersage aus“, sagt Sven Grube, der beim Betreiberverein des Freibads angestellt ist. Der echte Saisonabschluss ist dann den Tieren vorbehalten. Am Sonnabend, 2. Oktober, und Sonntag, 3. Oktober, steht das Hundeschwimmen auf dem Programm.

Und nach der Saison ist vor der Saison: Grube und sein Team haben sich für Herbst und Frühjahr bereits einige Aufgaben vorgenommen. Die Rutsche bekommt neue Fallschutzmatten, die Sitzbänke erhalten eine Wartung und das Planschbecken eine neue Chloranlage aufgrund veränderter Vorgaben.

Außerdem möchte Grube noch ein zweites Holzpodest bauen – eins hat er bereits in Eigenarbeit angefertigt – damit die Aufsichtspersonen einen besseren Überblick haben. „Wir wollen das Gelände insgesamt aufwerten und noch schöner für 2022 machen. Dazu zählt auch, dass wir den Spielplatz auf Vordermann bringen wollen, vielleicht auch mit neuen Spielgeräten“, sagt er.

Ideen für Outdoorsporttage 2022

Apropos Spiel und Außengelände: Im kommenden Jahr können auf der benachbarten Wiese die Outdoorsporttage nicht wie gewohnt stattfinden. Denn im Sommer 2022 wird sich dort eine Baustelle für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses befinden.

„Wir sind aktuell in Gesprächen, auch mit unserem Förderverein. Die Idee ist, dass wir im hinteren Bereich unseres Geländes einen eingezäunten Bereich schaffen, in dem die Kinder campen können.“ Grube zeigt in Richtung der östlichen Begrenzung des Baugeländes. „Dort müssten wir noch ein paar Erdhügel abtragen“, sagt der Schwimmmeister und wirkt, auch weil er die Visionen für 2022 schon vor Augen hat, entspannt und zufrieden.

Von Stephan Hartung