19000 Euro – so viel hat der Förderverein Freibad Goltern in der Kasse und ist damit auch 2020 gut aufgestellt. Das ist auch eine gute Nachricht für Badebegeisterte: Die Eintrittspreise bleiben weiterhin günstig. Doch bis das Freibad am 15. Mai in die neue Saison startet, gibt es noch einiges zu tun.