Kurz vor dem Start in die neue Theatersaison haben die Kostümproben auf der Deister-Freilichtbühne begonnen. Bis zur Premiere des Familienmusicals „Des Kaisers neue Kleider“ am Sonnabend, 25. Mai, um 16 Uhr arbeitet das Ensemble noch an einigen Feinabstimmungen für das Märchenstück nach der Vorlage von Hans-Christian Andersen. Auf dem Programm für die Spielzeit 2019 stehen außerdem das Musical „La Cage aux folles“ (Ein Käfig voller Narren) mit der Premiere am 8. Juni sowie die Kriminalkomödie „Nach uns die Sintflut“ (Premiere am 22. Juni).

Nahezu 200 Darsteller, Techniker, Bühnenbildner, Kulissenbauer und weitere Produktionshelfer bereiten sich seit mehreren Monaten auf die Saison vor. In der Inszenierung von „Des Kaisers neue Kleider“ wirken rund 70 Personen auf der Bühne mit – von Kindern im Vorschulalter bis zu 80-jährigen Senioren. Unter der Leitung von Regisseurin Julia Gundlach zeigt das Ensemble die Geschichte vom überdrehten Hofstaat in einer Scheinwelt, der von den Kindern demaskiert wird.

„Nach der klassischen Märchenvorlage von Hans-Christian Andersen erzählt Autor und Komponist Christian Gundlach in diesem Musical konsequent aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. Inhaltlich geht es um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst und anderen Menschen“, erläutert Malte Großestrangmann, stellvertretender Vorsitzender des Bühnenvereins.

Großen Aufwand betreibt die Freilichtbühne für das Musical „La Cage aux folles“ (Ein Käfig voller Narren) in der Version von Jerry Herman (Musik) und Harvey Fierstein ( Buch). Regisseurin Renate Rochell inszeniert ein Stück mit viel Musik, schrillen Masken und bunten Kostümen. „Die Maskenbildner brauchen jeweils 15 bis 20 Minuten, um die Darsteller optisch auf eine Travestie- oder Frauenrolle vorzubereiten. Außerdem müssen sich die Akteure zum Teil fünf- bis sechsmal pro Aufführung umziehen“, sagt Großestrangmann.

Intime und bewegende Momenten wechseln sich in dem Stück mit rasanter Musik und glitzernden Shownummern ab. „I am what I am“ heißt der bekannte Hit aus dem Musical. „Darum geht es auch in der Geschichte: Zu sich selbst zu stehen“, betont der Bühnen-Vize. Der Käfig voller Narren feiert seine Premiere am Sonnabend, 8. Juni, ab 16 Uhr.

Die Kriminalkomödie „Nach uns die Sintflut“ von Frida Wolf komplettiert das Theaterprogramm. Dieses Stück verspricht laut Großestrangmann viel Situationskomik – und hält der Theaterszene einen Spiegel vor. Im Mittelpunkt stehen die Mordermittlungen in einem Stadttheater: Viele skurrile Figuren machen es dem Kommissar nicht leicht. „Ein witzig leichter Sommerspaß für das Publikum“, kündigt die Freilichtbühne an. Die erste Aufführung für das Kriminalstück beginnt am Sonnabend, 22. Juni, um 16 Uhr.

Eintrittskarten zum Preis von 6 bis 14 Euro gibt es in der Barsinghäuser HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktstraße 10, sowie in den bekannten Vorverkaufstellen und online auf der Internetseite www.deister-freilicht-buehne.de.

Von Frank Hermann