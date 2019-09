Die Jugendfeuerwehr Barsinghausen hat ihr 55-jähriges Bestehen mit einem Spieleparcours für den Feuerwehrnachwuchs aus dem gesamten Stadtgebiet gefeiert. Mehr als 100 Jungen und Mädchen aus zwölf Jugendfeuerwehren nahmen am Sonnabend an dem Spielfest in der Innenstadt teil. Das Team Langreder I belegte den ersten Platz.