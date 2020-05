Barsinghausen

In der Deister-Freilichtbühne bleiben wegen der Corona-Krise die Zuschauerplätze leer, der Verein hat alle 42 geplanten Vorstellungen für die Theatersaison 2020 abgesagt. Die Folge: Die Bühne muss auf mehr als 80 Prozent ihrer geplanten Einnahmen aus Eintritts- und Sponsorengeld mit einem sechsstelligen Euro-Betrag verzichten. Unterstützung erhält der Theaterverein unter anderem von der Stadtsparkasse Barsinghausen, die ihr Sponsoring aufrecht erhält und zusätzlich 2000 Euro als Spende zur Verfügung stellt.

Finanzhilfe beantragt

Zwar hat die Bühne nach Angaben der Vorsitzenden Julia Nunez-Bartolomé in den Vorjahren solide gewirtschaftet und sich eine gute Finanzbasis erarbeitet. „Aber wenn uns jetzt die Einnahmen in dieser Größenordnung wegbrechen, dann bereitet uns das schon schlaflose Nächte“, sagt sie. Allein wegen des fehlenden Eintrittsgeldes müsse der Verein einen Verlust von rund 200.000 Euro verkraften. Bei der Stadt Barsinghausen und dem Land Niedersachsen habe die Bühne finanzielle Unterstützung beantragt, allerdings liegen noch keine Bescheide vor.

Auf dem Spielplan für den Sommer 2020 standen ursprünglich das Familienmusical „Aladin und die Wunderlampe“, das Schauspiel „Frau Müller muss weg“ sowie die Komödie „Das Leben ist ein Fest“. Für diese drei Stücke hatte die Bühne im Vorfeld bereits die Produktionskosten in Höhe von rund 45.000 Euro bezahlt.

Theater auf Abstand nicht möglich

Allen Beteiligten sei es schwer gefallen, die Spielzeit wegen der Corona-Krise komplett abzusagen. „Wir hätten es irgendwie hinbekommen, das Publikum unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen zu den Plätzen zu bringen. Aber Theaterspiel lässt sich nicht mit einen Zwei-Meter-Abstand realisieren. Zumal bis zu 30 oder 40 Leute auf der Bühne stehen und auch hinter den Kulissen oft ein enormes Gedränge herrscht“, erläutert die Vorsitzende.

Darum habe sich der Verein dazu entschlossen, das Programm für die Spielzeit 2020 um ein Jahr auf die Saison 2021 zu verschieben. „Dann feiern wir auch unser 90-jähriges Vereinsbestehen“, kündigt Nunez-Bartolomé an. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Musical-Night noch offen

Ungeklärt sei derzeit noch, was mit der ausverkauften Musical-Night geschehe. Der ursprünglich geplante Termin am 3. Juli sei abgesagt worden und stattdessen eine Alternative für Anfang September vorgesehen. Hinter diesen Überlegungen stehe allerdings noch ein großes Fragezeichen.

Die Stadtsparkasse Barsinghausen hat der Deister-Freilichtbühne jetzt eine Spende in Höhe von 2000 Euro überreicht. „Angesichts der Einnahmeausfälle ist das zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir wollen einer wichtigen kulturellen und sozialen Einrichtung in unserer Stadt beistehen“, sagt Sparkassenvorstand Reinhard Meyer. Zudem habe sich das Geldinstitut dazu entschlossen, die vereinbarten Werbegelder für Plakate und Programmzettel in Höhe von weiteren 2100 Euro zu zahlen, obwohl die Saison ausfällt.

Initialzündung für weitere Hilfe?

„Vielleicht können wir damit auch eine Initialzündung für andere potenzielle Sponsoren geben, um die Deister-Freilichtbühne und andere Kulturanbieter in dieser schwierigen Situation zu unterstützen“, betont Martin Wildhagen, Marketingleiter der Sparkasse.

