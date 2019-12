Ab sofort leuchtet der Tannenbaum: Die Freiwillige Feuerwehr Holtensen hat am Freitag im Rahmen eines Weihnachtsdorfes mit Speis und Trank feierlich die Festbeleuchtung in Betrieb genommen. Am Nachmittag zuvor hatte der Feuerwehrnachwuchs Adventsgestecke gebastelt.