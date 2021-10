Barsinghausen

Eine goldene Karte als Dankeschön: Bürgermeister Henning Schünhof hat zehn neue Ehrenamtskarten an verdiente freiwillige Helferinnen und Helfer überreicht. Die gewürdigten Ehrenamtlichen arbeiten in verschiedenen Organisationen – in der Freiwilligen Feuerwehr, in Sportvereinen sowie in rein sozialen Organisationen. „Hier zeigt sich wieder ein breites Spektrum an ehrenamtlichem Engagement“, sagte Schünhof.

Engagement ist ungebrochen

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Stadt insgesamt 68 Ehrenamtskarten herausgegeben, was nach Einschätzung des Bürgermeisters ein großes bürgerschaftliches Engagement trotz der Corona-Krise zeige. „Ungeachtet der pandemiebedingten Einschränkungen ist das Engagement vielfach ungebrochen“, betont er. Zudem sei es gelungen, die Zahl der Partner für die Ehrenamtskarte zu erhöhen.

Die Ehrenamtskarte wird in Barsinghausen mittlerweile von 16 Stellen anerkannt, sodass die Inhaberinnen und Inhaber der kleinen goldenen Auszeichnung von vielen Gewerbetreibenden und Einrichtungen besondere Vergünstigungen bekommen. Zuletzt sei das Besucherbergwerk „Klosterstollen“ mit einem speziellen Angebot für die Ehrenamtlichen dazugekommen.

Von Frank Hermann