Barsinghausen

Die Durststrecke war lang, doch nun ist bald Änderung in Sicht: Am 1. März darf Katharina Schubert-Drewes nach elf Wochen der Schließung ihren Friseursalon unter strikten Hygieneregeln wieder öffnen. Die Friseurmeisterin steht in dem lichtdurchfluteten Laden an der Kirchstraße und hält eine Karte in der Hand. „Die hat mir eine Kundin geschickt“, erzählt sie lächelnd. Diese habe ihr einfach einmal alles Gute wünschen wollen – und sich dabei auch erkundigt, ob sie direkt am 1. März zum Haareschneiden vorbeikommen könne. Solche kleinen Gesten, sagt Schubert-Drewes, hätten die vergangenen Wochen ein wenig erträglicher für sie gemacht. Es sei wichtig gewesen zu wissen, dass ihre Kunden im Grunde nur darauf warten, wieder kommen zu dürfen.

Voller Terminkalender

Der Terminkalender für den März sei schon jetzt recht voll, berichtet Schubert Drewes. Sie werde einiges zu tun haben in dem Monat, vielleicht wieder so wie an den letzten offenen Tagen im Dezember. „Da haben wir hier von 8 bis 22 Uhr gestanden“, erzählt sie. In den 33 Jahren, in denen sie nun selbstständig sei, habe sie so etwas noch nicht erlebt. Und wenngleich sie es kaum erwarten könne, die Türen wieder zu öffnen, räumt Schubert-Drewes, ein, dass die Zeit keineswegs verschenkt war. „Ich habe den Laden auf Vordermann gebracht, mich über neuste Trends informiert, den Bestand gecheckt“, berichtet die Friseurin.

„Wir haben schon privates Geld reingesteckt“

Auch Christiane Köritz vom gleichnamigen Haarstudio an der Hans-Böckler-Straße hat den Lockdown für derartige Tätigkeiten genutzt. Außerdem, sagt sie, habe sie die Möglichkeit gehabt, auch einmal wieder ihren Hobbys nachzugehen. Dennoch bereite ihr die Situation Sorgen, auch mit Blick auf ihre Angestellten. „Wir haben zwei Salons, seit 2015 auch noch einen in Goltern. Wir kommen durch“, sagt die Chefin. „Aber wir mussten auch schon einiges vom privaten Geld ausgebe.“ Jetzt sei aber zum Glück ein Ende in Sicht. Bis dahin werde man es nun auch noch schaffen. Und ab dem 1. März sei der Terminkalender auch schon ganz gut gefüllt, berichtet Köritz zufrieden.

Schwierige Situation

Bei Lambo ist der März bereits komplett ausgebucht. Zum Glück könne er nun bald wieder ans Werk, sagt Inhaber Dennis Lamster. Die Situation sei sehr schwierig. „Wir leben von der Hand in den Mund“, sagt der Friseurmeister. Es gebe mit Sicherheit Kolleginnen und Kollegen, die trotz des Lockdowns Haare schneiden. „Dann gibt es Vernünftige, so wie mich, die zu Hause bleiben und gar nichts machen“, sagt er.

Er habe Verständnis dafür, räumt Lamster ein. Bei einigen gehe es schließlich um die Existenz. Alles hänge jedoch davon ab, wie gut man zuvor gewirtschaftet und was man zur Seite gelegt habe, meint er. „Gott sei Dank habe ich auch noch eine Frau, die ein Einkommen hat“, fügt er hinzu. Aber das sei ja nicht bei allen so. Wie auch immer: „Ich freue mich auf meine Kunden“, betont Lamster.

Stylingtipps am Telefon

Auch Katharina Schubert-Drewes kann es kaum erwarten, „wieder ein Lächeln auf das Gesicht meiner Kunden zu zaubern“. Bis dahin werde sie weiterhin Tipps zum Styling am Telefon gegeben – das sei aber natürlich keine wirkliche Alternative zum Friseurbesuch. „Es ist an der Zeit, dass wieder der Profi an den Kopf kommt!“

Von Janna Silinger