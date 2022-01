Barsinghausen

Es sind nicht nur die Hygieneanordnungen und Zutrittsauflagen in ihren Salons, die bei den Friseuren in Barsinghausen in der Zeit der Corona-Pandemie für veränderte Arbeitsbedingungen sorgen. „Man merkt auch, dass die Leute weniger vorhaben, weil so viele Feiern und Feste ausfallen“, sagt Sevil Gezici, Inhaberin vom Salon Cocon Hairstyle an der Egestorfer Straße. Es werde kaum noch nach festlichen Haarschnitten gefragt. Auch Kollegin Melanie Schneidereit, Leiterin vom Salon Melitta in der Fußgängerzone, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Es fehlen die Hochsteckfrisuren für feierliche Anlässe“, berichtet sie.

Die beiden Friseurinnen berichten von ihren Erfahrungen in der Pandemie-Zeit. Aber sie berichten von völlig unterschiedlichen Auswirkungen. Schneidereit sagt für den Salon Melitta: „Wir können das alles mit der großen Zahl unserer Stammgäste gut auffangen.“ Der Salon mit elf Haarschneideplätzen und zurzeit neun Mitarbeitenden ist Teil einer großen Kette mit Läden in verschiedenen Städten. Die Kundschaft am Standort in Barsinghausen bestehe zu 99 Prozent aus Stammgästen, die regelmäßig alle vier bis sechs Wochen mit Terminvergabe im Voraus kämen.

Salon Cocon Hairstyle: Umsatzeinbußen und Kundenrückgang weiter zu spüren

Dagegen spürt die 37-jährige Gezici in ihrem Salon Cocon Hairstyle mit sieben Bedienstühlen und nur einer weiteren Mitarbeiterin deutliche Unterschiede zur Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie. „Wir haben weiterhin erhebliche Umsatzeinbußen“, sagt sie. Es mache sich auch das Fernbleiben älterer Kundschaft aus Pflege- und Betreuungseinrichtungen bemerkbar. Außer dieser Corona-Risikogruppe würden auch viele männliche Kunden wegbleiben, die vor der Pandemie etwa im Dreiwochenrhythmus gekommen seien. „Weil viele Menschen nun im Homeoffice arbeiten, verzichten auch viele auf regelmäßigen Friseurbesuche“, meint Gezici. Sie berichtet auch von einem weiteren Trend: „In der Zeit der Lockdowns haben sich viele Männer an ihre eigenen Maschinenhaarschnitte gewöhnt. Das macht sich bei uns an den Kundenzahlen bemerkbar.“

Der Rückgang liegt laut Gezici in einzelnen Fällen auch an der FFP2-Maskenpflicht im Bereich der körpernahen Dienstleistungen. „Manche ältere Damen verzichten auf eine neue Dauerwelle, weil das etwas länger dauert, und sie unter den Masken schwer atmen können“, berichtet die Salon-Inhaberin. Aber auch für sie selbst sei es eine Umstellung gewesen, neun Stunden lang am Stück mit Maske zu arbeiten. Immerhin seien sie und ihre Kollegin schon geboostert – und fast alle Kunden geimpft. Gezici wünscht sich aber, bald auch wieder ihre älteren Kunden begrüßen zu können. „Und dass sich wieder mehr Menschen für viele festliche Anlässe schick machen wollen.“ Begleitet wird ihr Arbeitsalltag aber von einer ständigen Sorge: „Bloß nicht noch ein Lockdown mit Zwangsschließung“, sagt Gezici.

Salon Melitta: Keine Wünsche oder Sorgen

Kollegin Schneidereit vom Salon Melitta äußert dagegen keine Wünsche oder Bedenken. „Mit Ausnahme der beiden Lockdown-Zwangspausen hat sich bei uns nicht viel verändert“, sagt sie. Es gelten zwar die 3G-Regel, Maskenpflicht und Hygieneauflagen. Ansonsten spielt Corona im Arbeitsalltag bei uns keine große Rolle“, fasst die Salonleiterin zusammen. Das Personal sei komplett durchgeimpft und in wenigen Tagen auch ausnahmslos geboostert. Bei den Kunden seien „maximal zwei Hände voll nicht geimpft“, schätzt Schneidereit. Die Mehrzahl der Kunden mit attestierter Maskenbefreiung würde außerdem aus Rücksicht im Salon freiwillig OP-Masken tragen. „Zu den kleinen Preiserhöhungen wegen Auflagen wie dem Haarewaschen hat sich auch höchstens eine Handvoll Kunden geäußert“, sagt die Friseurin.

Der Salon hat demnach auch die bisherige Pandemie gut überstanden. Zwischenzeitlich habe zwar wegen der Sicherheitsabstände die Anzahl der Haarschneideplätze von elf auf sieben begrenzt werden müssen. Am Standort in Barsinghausen sei es trotzdem nicht erforderlich gewesen, für Mitarbeiter Kurzarbeit anzumelden. „Wir hatten vorübergehend auch am freien Montag geöffnet, damit alle genug Arbeit haben“, sagt Schneidereit. Sie räumt nur ein Ärgernis ein: „Natürlich nervt es, mit Maske zu arbeiten, aber auch daran haben wir uns gewöhnt.“

