Barsinghausen

Der 37-jährige Shteryo Shterev übernimmt zum 1. Juli die Geschäftsführung der Stadtwerke Barsinghausen. Er folgt auf Jochen Möller (63), der nach gut zehn Jahren an der Spitze des kommunalen Versorgungsunternehmens in den Ruhestand wechselt. Der künftige Geschäftsführer Shterev hat sich während der jüngsten Online-Ratssitzung den Ratsmitgliedern schon einmal per Videoübertragung vorgestellt. „Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte Shterev. „Meine Tür wird allen Menschen in Barsinghausen jederzeit offen stehen.“

Lesen Sie auch Barsinghausen: Ladesäulen für Elektroautos an Deisterbad und Post

Shterev hat Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Bielefeld studiert. Nach seinem Studium arbeitete der 37-Jährige bei der heutigen Westfalen Weser Energie GmbH. Er übernahm bald Führungspositionen in verschiedenen Tochterunternehmen des ostwestfälischen Versorgungsunternehmens. Seit Januar 2020 ist er Geschäftsführer der Stadtwerke Lage, an der die Westfalen-Weser-Gruppe maßgeblich beteiligt ist.

Von Andreas Kannegießer