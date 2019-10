Barsinghausen

Die Deutsche Bahn setzt im Barsinghäuser Stadtgebiet in der Zeit von Freitag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 30. Oktober ihre Gleisbauarbeiten fort. Dazu müssen gleich fünf Bahnübergänge – vier davon an Hauptdurchgangsstraßen – mehrere Tage lang voll gesperrt werden. Wie das von der Bahn beauftragte Bauunternehmen erst am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat, werden die Bahnübergänge Am Buchhorn, an der Landstraße in Kirchdorf, an der Stoppstraße in Kirchdorf sowie am Rottkampweg ( Egestorf) jeweils in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis zum nächsten Mittwoch, 18 Uhr, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Auch Fußgänger betroffen

Am Buchhorn ist in dieser Zeit auch für Fußgänger keine Querung möglich. An der Landstraße, an der Stoppstraße (Kirchdorfer Bahnhof) und am Rottkampweg können zumindest Fußgänger während der Bauarbeiten die Übergänge weiter nutzen. Darüber hinaus wird auch am Bahnübergang an der Nienstedter Straße in Egestorf gearbeitet. Dieser ist am Freitag, 25. Oktober, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr voll gesperrt, in den folgenden Tagen wird laut Mitteilung eine halbseitige Straßensperrung eingerichtet. In allen Fällen sind Umleitungen ausgeschildert.

