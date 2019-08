Barsinghausen

Das Programm der beliebten Konzertreihe „Musik in St. Barbara“ für das Winterhalbjahr 2019/2020 steht fest. Für die Veranstaltungsreihe in der katholischen St.-Barbara-Kirche in Barsinghausen zeichnet wie immer Kirchenmusiker Ulrich Behler verantwortlich.

Den Auftakt der Reihe bildet am Sonntag, 20. Oktober, ab 17 Uhr ein Konzert für Orgel und Gesang. Zu hören sind die russische Organistin Evgeniya Kamyanskaja aus Perm und die Sopranistin Margarita Sosner.

Am Sonntag, 17. November, steht ab 17 Uhr ein Gospelkonzert mit dem Gospelchor des Klosters Loccum unter der Leitung von Stiftskantor Michael Merkel auf dem Programm. Ein großes Neujahrskonzert für Orgel und Jazzsaxophon gibt es am Sonntag, 5. Januar 2020. Zu hören sei ein musikalisches Feuerwerk zwischen Barock und Jazz, kündigen die Veranstalter an. Ausführende sind Jazzsaxophonist Magnus Mehl und an der Orgel Anastasia Kovbyk aus Basel ( Schweiz). Auch dieses Konzert beginnt um 17 Uhr.

Camina Burana steht im Februar im Mittelpunkt

Die mittelalterliche Liedsammlung Carmina Burana steht im Mittelpunkt des Konzerts am Sonntag, 2. Februar 2020, ab 17 Uhr. Zu Gast ist das Deutsch-italienische Duo für Musik und Theater Berlin mit Gaby Bultmann und Daniele Ruzzier. Das Duo wird die Besucher der Veranstaltung mit Gesang, Tanz, Bronzeglockenspiel, Saitentambourin, Psalter, Mittelalter- und Einhandflöten sowie Perkussion in die musikalische Welt des Mittelalters entführen. Bei der Carmina Burana handelt es sich um eine Sammlung handgeschriebener Lied- und Dramentexte aus dem 11. und 12. Jahrhundert, die im Jahr 1803 in der Bibliothek des bayerischen Klosters Benediktbeuern entdeckt worden war.

Den Abschluss der nächsten Reihe Musik in St. Barbara bildet am Sonntag, 1. März 2020, ab 17 Uhr ein Orgelkonzert mit der Organistin Laura Schlappa, die in Cuxhaven und Detmold wirkt.

Von Andreas Kannegießer