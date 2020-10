Barsinghausen

Aufgrund der Corona-Pandemie ist im vergangenen Halbjahr an vielen Grundschulen die reguläre Radfahrausbildung ausgefallen. So auch an der Einrichtung in Barsinghausen. Deshalb hat die Goetheschule KGS diese Aktion nun mit den fünften Klassen nachgeholt. Der Sozialarbeiter Olli Stemme und Thomas Otto von der schuleigenen Fahrradwerkstatt sowie der Lehrer Oliver Growe überprüften, wie gut und sicher die Kinder auf ihren Rädern im Verkehr unterwegs sind, was sie schon alles können und welche Regeln sie kennen.

Insbesondere hatten die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, sich im langsamen Fahren, im Radeln mit nur einer Hand am Lenker und im Slalomfahren zu beweisen. Die Schüler, die noch nicht ganz so sicher sind, sollen in den kommenden Wochen für den Straßenverkehr fit gemacht werden, teilt die Schule mit.

Von Janna Silinger