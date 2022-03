Ab Freitag, 1. April, müssen Hundehalter ihre Tiere im Wald und in der freien Natur auch in Barsinghausen wieder an die Leine nehmen. Dann beginnt die Brut- und Setzzeit, in der Tiere ungestört der Brut und Aufzucht ihrer Jungen nachgehen können sollen. Sie endet am 15. Juli.