Barsinghausen

Das Oktoberfest in Barsinghausen wirft bereits seine Schatten voraus – und ist beliebter denn je. Das lässt sich ziemlich leicht an der Statistik ablesen. Zwar war das Oktoberfest in den vergangenen drei Jahren am Ende immer ausverkauft. Aber die letzten Eintrittskarten waren immer erst kurz vor Beginn des Festes verkauft worden. Ganz anders in diesem Jahr: Der Vorverkauf war noch nicht einmal offiziell gestartet, da hatten die Besucher aus dem Vorjahr bereits so viele Tische und Einzelkarten reserviert, dass lediglich für Freitag, 2. November, noch fünf Tische übrig sind. Und das, obwohl die Veranstaltungsfläche vergrößert und die Kapazität damit von 600 auf 1000 Besucher erhöht wurde.

„Wir sind vollkommen überwältigt von der Resonanz auf das Oktoberfest und hätten nie mit einem solch großen Erfolg gerechnet“, sagen die Veranstalter Jens Bieber (Autohaus Senne), Manfred Stiller (Stillers Restaurant), Nils Weber (Vodafone) und Martin Wildhagen (Stadtsparkasse) erfreut über die riesige Nachfrage nach den Eintrittskarten.

Die Restkarten werden seit dem 28. Mai im Vodafone-Shop, Marktstraße 33, verkauft. Die Preise sind gegenüber 2018 unverändert geblieben: Ein Festtagstisch kosten 156 Euro, eine einzelne Karte 19,50 Euro.

Wer sich schon auf das Oktoberfest einstimmen will, kann sich hier die Fotos aus dem vergangenen Jahr ansehen.

Von Stephan Hartung