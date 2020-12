Barsinghausen

Zwei Ortsvereine des Deutschen Rotes Kreuzes ( DRK) im Stadtgebiet haben ihre Eigenständigkeit aufgegeben und sich dem Ortsverein in der Kernstadt Barsinghausen angeschlossen. Sowohl das Rotes Kreuz in den Bördedörfern als auch in Landringhausen konnte zuvor keinen neuen Vorstand für die Vereinsarbeit finden. Dank der Fusion mit Barsinghausen verhinderte das DRK eine Auflösung in den Dörfern und will nun die Angebote vor Ort aufrechterhalten.

Keine Kandidaten

Annegret Ronschke, Sprecherin des DRK-Stadtverbandes Barsinghausen, begrüßt diese Zusammenschlüsse. „Es wird immer schwieriger, Menschen für die ehrenamtliche Vorstandsarbeit zu gewinnen. Bevor das Rote Kreuz seine wichtige Arbeit in den Ortsteilen einstellen muss, haben wir den Weg einer Fusion mit dem Ortsverein Barsinghausen gewählt“, erläutert Ronschke, die selbst 21 Jahre lang bis 2013 das DRK in Hohenbostel geleitet hatte. Daher fühle sie sich dem Roten Kreuz und dessen Mitgliedern in den vier Bördedörfern Bantorf, Hohenbostel, Wichtringhausen und Winninghausen besonders eng verbunden.

Das Börde-DRK hatte bereits seit Februar 2019 keinen funktionsfähigen Vorstand mehr, weil sich keine Kandidaten fanden. Nach einer langen Vorbereitungszeit stimmte das Regionspräsidium im Frühjahr 2020 einem Zusammenschluss mit Barsinghausen zu. Bereits im Sommer 2019 hatten die Barsinghäuser solch einen Schritt angeboten.

Vor ähnlichen Problemen stand kurze Zeit später auch der DRK-Ortsverein Landringhausen, nachdem sich der dortige Vorstand mit der langjährigen Vorsitzenden Sigrid Kauke aus Altersgründen zurückgezogen hatte. „Auch die Landringhäuser werden künftig vom DRK in Barsinghausen mitbetreut, damit die Arbeit weitergeht“, sagt Ronschke.

Nur wenige Austritte

Auf einer Versammlung unter Corona-Bedingungen im Oktober haben die Barsinghäuser DRK-Mitglieder einer Aufnahme der Bördedörfer und Landringhausens zugestimmt. Nach Einschätzung der DRK-Stadtverbandsvorsitzenden gab es in der Folge nur wenige Austritte aus den bislang eigenständigen und nun fusionierten Ortsvereinen. „Allerdings sind die Mitgliederlisten noch nicht auf dem aktuellen Stand, die Abgleiche laufen noch“, betont Ronschke.

Im neuen Jahr wolle der Ortsverein Barsinghausen alle neuen Mitglieder anschreiben und begrüßen – und dabei auch klar machen, dass die zum Teil jahrelangen DRK-Angebote in den Ortsteilen mit den bewährten Gruppenleitern erhalten bleiben. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige Seniorennachmittage mit Kaffeetafel und Gedächtnisspielen sowie Bastel- und Yogagruppen.

2021 wieder Blutspende

Hinzu kommen die Blutspendetermine. In Landringhausen habe es im Jahr 2020 wegen der Personalprobleme keine Blutspenden geben können. „Das wollen wir 2021 wieder ändern. Allerdings müssen wir sehen, wo wir geeignete Räume finden, nachdem das Gasthaus Riechers vor drei Monaten seinen Betrieb eingestellt hat“, kündigt Ronschke an und ergänzt: „Jetzt müssen wir nach der Fusion richtig zusammenwachsen.“

Zum DRK-Stadtverband gehören außer Barsinghausen noch die Ortsvereine in Egestorf, Goltern, Groß Munzel, Kirchdorf und Langreder.

