Barsinghausen

Fußballfans aus Magdeburg und Bochum sind am Freitagabend in einem Schnellrestaurant am Kronskamp aneinandergeraten. Kurz vor Mitternacht prügelten sich fünf Männer zwischen 15 und 33 Jahren wegen eines Autoschlüssels. Zwei Beteiligte und zwei Zeugen wurden leicht verletzt. Die Polizei konnte vor Ort Personalien von rund 30 Bochumer Fans feststellen.

Bochumer schlagen auf Trio ein

Laut Polizei sollen zwei Bochumer Anhänger das Schnellrestaurant betreten haben und gleich in eine Auseinandersetzung mit drei Magdeburger Fans im Alter von 15, 19 und 33 Jahren geraten sein. Im weiteren Verlauf sollen sie versucht haben, die Autoschlüssel eines Magdeburgers zu rauben. Sie forderten die Herausgabe und schlugen mit Fäusten auf das Trio ein. Die Schlägerei verlagerte sich nach draußen, erst dort ließen die Bochumer von ihren Opfern ab und stiegen ohne den Schlüssel in einen Fanbus.

Die Polizei konnte den Bus noch vor Ort antreffen und sämtliche Personalien feststellen. Gegen einen 25-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen versuchten Raubes. Sein Mittäter ist bisher noch unbekannt. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei 14- und 16-jährige Zeugen, die schlichten wollten, leicht verletzt. Ebenso wurden der 19- und der 15-Jährige Magdeburger leicht verletzt. sde

Von Sarah Istrefaj