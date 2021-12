Barsinghausen

Wann kommt der Bus? Dieser Frage konnte man bisher sowohl online als auch im gedruckten Fahrplanbuch nachgehen. Mit dem kommenden Fahrplanwechsel ändert sich das. Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) möchte seit dem 12. Dezember nur noch auf digitalen Wegen über sein Angebot informieren. Das stößt in Barsinghausen auf Kritik.

GVH wirbt für Internetauskunft

In der App und auf der Internetseite des GVH können Fahrgäste individuelle Routen abfragen. „Dabei werden auch vorübergehende Änderungen im Fahrplan aufgrund von Baustellen berücksichtigt. Fahrplanbücher bieten diese Möglichkeit nicht, sie sind daher schon wenige Wochen nach dem Druck nicht mehr korrekt und schnell veraltet“, begründet der GVH die Abschaffung der gedruckten Fahrplanbücher.

Der Barsinghäuser Günter Höppner sieht diesen Schritt kritisch. „Ich frage mich, was speziell ältere Leute machen, die kein Internet und somit auch keine Möglichkeit mehr haben, sich über Verkehrsverbindungen kundig zu machen?“, schreibt er dieser Zeitung.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der GVH verweist darauf, dass Bürgerinnen und Bürger sich in diesem Jahr an verschiedenen Standorten Ausdrucke von bis zu fünf verschiedenen Bus- oder Bahnlinien erstellen lassen könnten. In Barsinghausen geht das aber nicht. Interessierte müssen entweder nach Langenhagen oder Hannover fahren, um sich einen Fahrplan ausdrucken zu lassen. In der Vergangenheit gab es auch Termine in Burgwedel und Neustadt am Rübenberge. Günter Höppner ist von dem Angebot nicht überzeugt. „Das ist viel zu umständlich“, sagt er.

Geringe Nachfrage: Fahrplanbücher nicht mehr wirtschaftlich

In den vergangenen Jahren sei die Nachfrage nach Fahrplanbüchern immer weiter zurückgegangen, teilt der GVH mit. „Deshalb ist der aufwendige Druck der mehrere hundert Seiten starken Fahrplanbücher nicht mehr wirtschaftlich und aufgrund der dafür benötigten Ressourcen an Energie und natürlichen Rohstoffen auch nicht nachhaltig im Sinne des Klimaschutzes“, heißt es in einer Pressemitteilung.

GVH druckt auf Nachfrage einzelne Linienfahrpläne Fahrgäste, die nicht über einen Internetzugang verfügen, können sich noch bis Ende des Jahres die Fahrpläne von bis zu fünf verschiedenen Bus- oder Bahnlinien kostenfrei ausdrucken lassen. Am Sonnabend, 18. Dezember, zwischen 10 und 18 Uhr ist das etwa auf dem Opernplatz in Hannover möglich. Am Dienstag, 21. Dezember, hält das „Üstra-Infomobil“ von 10 bis 16 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Rethen, am Donnerstag, 23. Dezember, macht es von 10 bis 16 Uhr beim Leine Center in Laatzen Halt.

Von Finn Bachmann