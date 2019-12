Seit Frühjahr 2018 stand der defekte Personenaufzug am ASB-Bahnhof still – nun hat Bürgermeister Marc Lahmann die rundum erneuerte Anlage am Donnerstag wieder in Betrieb genommen. Die Stadt investiert rund 138.000 Euro – doppelt so viel wie geplant. Von dem Aufzug profitierten vor allem Menschen mit eingeschränkter Mobilität.