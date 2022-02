Egestorf

Die Feuerwehren aus Egestorf, Kirchdorf und Langreder sind am Montagabend um kurz nach 21 Uhr ausgerückt, weil bei Bauarbeiten in der Straße An der Krumbeeke eine Gasleitung beschädigt worden war. Der Gasaustritt konnte schnell gestoppt werden, eine Gefahr bestand nicht. Baufirma und Energieversorger, der kurz nach der Feuerwehr eintraf, klemmten die beschädigte Leitung ab. Die Keller der umliegenden Häuser wurden mit Messgeräten kontrolliert. Nachdem hier kein Gas festgestellt wurde, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeuge, ein Rettungswagen des ASB und die Polizei.

Baum droht umzustürzen

Noch während des Einsatzes in Egestorf hatte die Polizei dem Einsatzleiter der Feuerwehr einen Baum gemeldet, der in der Straße Neue Rehre umzustürzen drohte. Da keine akute Gefahr mehr an der ersten Einsatzstelle bestand, wurde die Feuerwehr Kirchdorf abgezogen und mit beiden Fahrzeugen und zwölf Leuten dorthin geschickt. Mit der Motorsäge wurde der Baum beseitigt.

Von Jennifer Krebs