Landringhausen

Es war eine typische Dorfkneipe mit langer Familientradition: Doch nun hat das Gasthaus Riechers in Barsinghausen-Landringhausen seine Türen für immer geschlossen. „Leider kann ich keine große Party schmeißen – wegen Corona. Daran habe ich am meisten zu knapsen“, sagt Wirtin Elke Borchers. Der Abschied fällt ihr schwer. Am 1. Oktober waren es genau 50 Jahre, die sie die Gaststätte in der Ortsmitte führte.

Jetzt ist Schluss. Nicht wegen Corona. In erster Linie, sagt Borchers, höre sie aus gesundheitlichen Gründen auf. Vor drei Jahren bekam die 71-Jährige ein neues Kniegelenk. Seit einem Trümmerbruch im Fuß fällt ihr das Laufen schwerer. Diesen Sommer hatte Borchers einen Augeninfarkt, war danach auf dem linken Auge blind. Das, sagt die Gastronomin, habe sich inzwischen wieder etwas gegeben. Autofahren dürfe sie aber nach wie vor nicht. Viele ihrer Kunden, erinnert sich Borchers, hatten schon gedacht, sie höre auf, als ihr Mann Horst vor acht Jahren starb. Aber sie sei schon immer konsequent und ein positiv denkender Mensch gewesen, sagt Borchers. Dieses 50-jährige Jubiläum wollte sie noch schaffen.

So sah die Dorfkneipe vor mehr als 100 Jahren aus. Das Bild hängt neben der Tür zum Gastraum. Quelle: Jennifer Krebs

Im Gasthaus Riechers haben Generationen von Landringhäusern gegessen und getrunken, Vereine über Jahrzehnte gefeiert. Über 150 Jahre gab es die Dorfkneipe in Landringhausen, das Haus selbst ist noch viel älter. Im Jahr 1862 kauften Riechers den ehemaligen Kötnerhof mit Kolonialwarengeschäft, 1869 wurde die erste Schankkonzession erteilt. Über der Tür zur Gaststube hängt eine alte Aufnahme von dem Fachwerkhaus, wie es damals ausgesehen hat. In den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurde das Gebäude verklinkert und der Erker wurde oben drauf gesetzt, um darin Gästezimmer einzurichten.

Viele Erinnerungen hängen an Gasthaus

An dem Gasthaus hängen viele Erinnerungen. „Meine Großmutter stammt hier aus dem Haus. Ich bin hier groß geworden“, erzählt Borchers. Früher sei noch Landwirtschaft dabei gewesen. Einem Cousin ihrer Mutter, August Riechers, gehörte das Haus bis 1966. Ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm hängt über dem Tresen. Weil August Riechers nicht verheiratet war, wurde das Gasthaus nach dessen Tod auf seine Schwester Thea Mehring überschrieben. Und sie vererbte es vor 50 Jahren an Elke Borchers. Da Mehring keine leiblichen Kinder gehabt hat, „adoptierte sie mich“, sagt Borchers. Aus steuerlichen Gründen.

Ihr Lieblingsplatz war hinterm Tresen: Elke Borchers hat viele Stammkunden gehabt. Quelle: Jennifer Krebs

Ob Landfrauen, Sportverein, Feuerwehr, Kleingärtner oder Landringhäuser Plattfüße, die auf dem Hof ihre Boulebahn haben: „Alle kamen zu mir“, sagt Borchers. Auch ihre geliebten Busse, wie die Kneipenwirtin ihren Männer-Stammtisch nennt. Busse von Bushaltestelle, klärt sie auf und erzählt, dass sich die jungen Leute anfangs ihr Flaschenbier nur rausgeholt hätten, um es gegenüber in der Bushaltestelle zu trinken. „Irgendwann setzten sie sich dann zu mir rein.“

Die Gastwirtin lebte und liebte ihren Beruf. „Wir hatten wahnsinnig viele Familienfeiern. Ich habe viele treue Gäste gehabt, und bei allen möchte ich mich bedanken“, sagt Borchers, die sich immer die Zeit nahm, um mit ihren Stammgästen zu plaudern. Auch in Corona-Zeiten hielten alle der Wirtin die Treue. Die Gäste dürfen ihre Masken am Tisch abnehmen. „Nur ich musste meine den ganzen Abend aufbehalten. Inzwischen habe ich sieben Stück zur Auswahl“, sagt Borchers. Zum Abschied habe sie viele Geschenke bekommen, Tränen flossen. Nette Worte hat Borchers auch für Thea Völger übrig, „meine treue Seele“, sagt sie. 48 Jahre lang, bis letztes Jahr, sei sie bei ihr gewesen, mit über 80 noch. Sie habe überall mit angepackt, wo es nötig war. Sie machte sauber, bediente, schenkte ein und schälte Kartoffeln. „Thea war mir eine große Hilfe.“

Zum Abschied gibt es viele Geschenke von den Vereinen und Stammkunden. Quelle: Jennifer Krebs

Nun geht auch Borchers in Rente. Die Söhne wollen das elterliche Gasthaus nicht übernehmen. Das stand schon lange fest. Aber warum es dann nicht anderweitig verkaufen oder verpachten? Nein, das wolle sie nicht, sagt Borchers. Obwohl Haus und Grundstück alles in allem bestimmt 5000 Quadratmeter seien, schätzt sie. Ihr Sohn Michael, der Ortsbrandmeister von Landringhausen, wohnt mit im Haus, ihr Sohn Oliver mit seiner Familie nebenan. Angst, dass ihr langweilig wird ohne Gasthaus, hat Borchers nicht. „Ich freue mich darauf, mehr Zeit für die Enkel zu haben“, sagt die 71-Jährige. Erik ist 13, Rike wird im Oktober zehn. Außerdem wolle sie sich gerne als ehrenamtliche Vorleserin in einem Altenheim engagieren, sagt Borchers. Wegen Corona ist das aber vorerst noch nicht möglich.

Von Jennifer Krebs