Für die meisten Gastronomen in Barsinghausen hängt die berufliche Existenz wegen des verlängerten Lockdowns weiter von öffentlichen Finanzhilfen ab. Bislang haben zahlreiche Restaurant-, Café- und Kneipenbesitzer die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zwar mit Zuschüssen und Fördergeldern mehr oder weniger abfedern können. Außerdem sind auch bereits die Überbrückungshilfen für das vergangene Jahr weitgehend komplett bei den Gastronomen angekommen. Trotzdem beschäftigen sich viele von ihnen wegen der andauernden Zwangsschließung ihrer Lokale bereits mit der nächsten Finanzspritze: dem Überbrückungsgeld III.

Überbrückungshilfe III kann schon beantragt werden Die Bundesministerien für Wirtschaft, Energie und Finanzen haben die Überbrückungshilfe erneut verlängert und nach eigenen Angaben auch deutlich vereinfacht. Das geht aus den entsprechenden Mitteilungen auf der Internetseite www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de hervor. Als Überbrückungshilfe III können demnach Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro, Soloselbstständige, Freiberufler sowie gemeinnützige Unternehmen und Organisationen, die zwischen November 2020 und Juni 2021 Umsatzeinbußen von mindestens 30 Prozent verzeichnen mussten, Fixkostenzuschüsse erhalten. Je nach Höhe des Umsatzeinbruches werden 40 Prozent, 60 Prozent oder 90 Prozent der Fixkosten erstattet – maximal aber 1,5 Millionen Euro. Die Antragstellung erfolgt über prüfende Dritte. Die Antragsfrist endet am 31. August 2021. Bei Fragen zu den Hilfsprogrammen steht auch Barsinghausens Wirtschaftsförderer Thomas Müller unter der E-Mail-Adresse thomas.mueller@stadt-barsinghausen.de zur Verfügung.

Landgasthaus Schisanowski wartet auf neue Formulare

Selfi aus der leeren Gaststube: Heike Schisanowski vom Landgasthaus in Hohenbostel. Quelle: privat

Marion Schisanowski wartet als Inhaberin des Landgasthauses Schisanowski in Hohenbostel schon auf die entsprechenden Formulare für die Beantragung des Überbrückungsgeldes III. „Seit zwei Wochen kann die neue Hilfe beantragt werden“, sagt die Gastronomin. Sie hat schon von Problemen bei der Abwicklung der neuen Finanzhilfe erfahren. Demnach brechen vermehrt die Server für die digitale Bearbeitung zusammen. Außerdem müsse zunächst die Software für das Herunterladen der Antragsbögen installiert werden, berichtet Schisanowski.

Wie schon bei den November- und Dezemberhilfen dürfen die Antragstellung auch wieder nur Steuerberater oder andere fachkundige Kräfte für die Gastronomen erledigen. Bei vorangegangenen Hilfen ohne „prüfende Dritte“ – so wird es auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums genannt – sei viel Missbrauch betrieben worden, hat Schisanowski erfahren. Das sei bei Nachprüfungen aufgedeckt und hart bestraft worden. Wie die Förderung beim Überbrückungsgeld III aussieht, wisse sie jetzt noch nicht genau. „Ich weiß, dass wieder Umsätze aus dem Vorjahr zugrunde liegen“, sagt sie.

Marion Schisanowski Quelle: Frank Hermann

Von den vorangegangenen Förderungen hat das Landgasthaus in Hohenbostel auch schon profitiert. Die Hilfen für November und Dezember 2020 in Höhe von bis zu 75 Prozent der Vorjahresumsätze in den gleichen Monaten seien bis auf eine Teilzahlung für Dezember auch bereits überwiesen worden. „Die Umsätze für unseren Außerhausverkauf in den Monaten November und Dezember 2020 wurden aber abgezogen“, sagt Schisanowski.

Auch mit den Hilfen beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ist sie nicht ganz zufrieden. Demnach hat diese Einmalzahlung für die Monate März bis Juni nicht alle ihre Fixkosten abgedeckt und sei auch erst drei Monate nach der Antragstellung eingegangen. Sie habe zudem nur Bundesmittel erhalten – nicht aber die Landesmittel. „Das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass nicht genügend Mittel für alle zur Verfügung stünden“, berichtet Schisanowski.

In ihrem Familienbetrieb werde derzeit kein Außerhausverkauf angeboten. „Das haben wir nur Weihnachten gemacht, aber ansonsten lohnt sich das für uns nicht, weil wir in erster Linie von großen Feiern bei uns leben“, sagt Schisanowski.

Gasthaus Söhle wartet noch auf Teilbetrag für Dezember

Tim Dhein vom Gasthaus Söhle in Egestorf beschäftigt sich zurzeit noch nicht mit der neuen Überbrückungshilfe. „Das macht mein Steuerberater. Ich weiß noch nicht, wie das läuft“, sagt der 42-jährige Gastronom. Immerhin seien die Hilfen für November und Dezember fast komplett eingegangen. „Nur für Dezember fehlt nach der ersten Abschlagszahlung noch ein Restbetrag“, berichtet Dhein. Allerdings sei davor – im März 2020 – die Antragstellung für die erste Überbrückung bis zu einem Höchstbetrag von 3000 Euro für einen Laien sehr undurchsichtig und aufreibend gewesen. „Vor allem wegen der beiden verschiedenen Förderungen von Bund und Land mit unterschiedlichen Stichtagen“, erzählt der Gastronom.

Tim Dhein vom Gasthaus Söhle. Quelle: privat

Er verzichtet derzeit ebenfalls auf einen Außerhausverkauf. „Wir sind besser gestellt, wenn wir uns nur die Fixkosten erstatten lassen“, sagt Dhein. Ansonsten wäre zuletzt der Wareneinsatz zu groß gewesen. „Das lohnt sich nicht“, sagt der 42-Jährige. Ab März will er diesen Service aber anbieten. Der Hintergrund: Bislang seien die Finanzspritzen gut gewesen – vor allen wegen der November- und Dezemberzuschüsse in Höhe der Vorjahresumsätze. „In der Gastronomie verdient man in diesen beiden Monaten das meiste Geld und hat einen Puffer, bis ab April wieder das bessere Geschäft läuft – wie mit Konfirmationen“, erläutert Dhein. Privat habe ihm die Überbrückung aber nichts gebracht. „Das ist alles im Betrieb gelandet, deshalb bin ich froh, dass meine Frau noch einen normalen Job hat und mitverdient“, sagt er.

Waldapotheke hat neueste Hilfe noch nicht beantragt

Heike Zacher von der Waldapotheke. Quelle: Frank Hermann

Heike Zacher, Inhaberin des Ausflugslokals Waldapotheke, hat für die Überbrückungshilfe III auch noch keinen Antrag stellen lassen. Sie wisse aber bereits, dass es sich um Fixkostenzuschüsse handelt. Die bisherigen Hilfen für das vergangene Jahr habe sie auch schon erhalten. „Das hat eine Zeit lang gedauert, aber da muss man etwas Geduld haben“, sagt sie.

Von Ingo Rodriguez